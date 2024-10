Goteres al pavelló Barris Nord a 4 dies de l’estrena de l'Hiopos Lleida a l'ACB

Publicat per Xavi Pujol Redactor Esports Segre Vídeo: Eva Cortijo Verificat per Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges que van caure durant el vespre d’aquest dimecres a Lleida van provocar de nou l’aparició de goteres al sostre del pavelló Barris Nord a només quatre dies de l’estrena ACB de l’Hiopos a casa. Els operaris de la instal·lació van haver de col·locar fins 14 galledes repartides per tota la pista per evitar que l’aigua arribés al parquet, que fa només mes i mig que es va estrenar i que va suposar una inversió d’uns 200.000 euros, finançats conjuntament per la Paeria i la Diputació.

L’entrenament de l’equip femení del Robles Lleida va quedar alterat per les goteres.Amado Forrolla

Un dels afectats ahir va ser l’equip de Lliga Femenina 2 del Força Lleida, que es va haver d’entrenar en mitja pista a causa de les goteres. Avui té previst visitar el recinte l’alcalde.