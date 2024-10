El Freeride Tour, a Aran fins al 2027

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

vielha

Baqueira-Beret continuarà formant part del calendari del Freeride World Tour, el circuit més important a nivell mundial d’esquí fora de pistes, durant tres anys més, fins al 2027, després de l’acord de renovació que han subscrit les dos parts. Competiran els millors riders mundials d’snowboard i esquí entre el 18 al 23 de gener al Tuc de Bacivèr, després que l’any passat la prova hagués de ser cancel·lada a causa de la falta de neu.

L’any passat va haver de cancel·lar-se per falta de neu i el 2025 es preveu del 8 i al 23

El FIS Freeride World Tour, que ja forma part del calendari de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), tindrà sis parades repartides entre Europa i Amèrica del Nord, començant de nou a Baqueira-Beret. L’estació aranesa s’ha consolidat com una de les parades favorites dels aficionats, coneguda pel seu ambient de primera i el seu apassionat públic local. La competició té lloc a la famosa cara del Tuc de Bacivèr, que ofereix pendents pronunciats, salts tècnics en roques i un dinàmic terreny de freeride que posarà a prova la creativitat i habilitat dels riders.

La temporada també inclou el més que esperat retorn a França amb una nova parada a Val Thorens, que substitueix la d’Andorra, que cau del circuit per acollir el primer Mundial FIS Freeride de la història el 2026. En la divuitena edició, els esquiadors competiran en sis esdeveniments èpics. Els quatre millors resultats de les cinc primeres proves determinaran qui participarà en la Gran Final del YETI Xtreme Verbier by Honda. L’expectativa és cada vegada més elevada per a aquesta intensa competició, mentre que els millors freeriders del món es preparen per mesurar la seua resistència en alguns dels terrenys més desafiadors del planeta. Després de les cites de Baqueira i Val Thorens, el circuit prosseguirà pel Canadà (7-13 de febrer), Geòrgia (23 de febrer-1 de març), Àustria (8-13 de març) i Suïssa (22-30 de març).