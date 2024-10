Una plantilla jove i de casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’un efímer pas per Primera Catalana durant dos temporades (2020-21 i 2021-22), el CF Solsona s’ha consolidat en l’última dècada a Segona Catalana. L’equip té com a objectiu aquesta temporada la permanència, ja que ha apostat per una plantilla en què gairebé tots són joves jugadors de la casa. Així ho explica l’entrenador Iván Romero. “Som un equip molt jove que està confeccionat amb 18 jugadors de casa i només quatre de fora. Hem apostat per promocionar gent de Quarta Catalana [de l’equip filial] i del Juvenil A, a més de jugadors que continuen de la passada temporada.”

Pel que fa a objectius, Romero diu que “més enllà d’un objectiu competitiu, estem molt focalitzats en el procés d’aprenentatge d’aquests joves per poder consolidar un bloc d’èxit en el futur”.

Sobre la idea de joc, el tècnic assenyala que “és dominar totes les fases del joc davant de tots els rivals i en tots els camps. Òbviament, per haver canviat tant la fisonomia de l’equip, tot dependrà del temps que tardem a adaptar-nos. El que pensem és que serem molt protagonistes i setmana a setmana ens anirem fixant petits objectius”, conclou Romero.