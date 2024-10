Derrota per la mínima de l'AEM a Vila-real (1-0)

Publicat per jordi argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit començava amb ritme per part dels dos equips, però sense ocasions clares de gol en cap de les dues àrees. Una primera part que anava clarament de més a menys, on les jugadores acusaven la calor i el cansament acumulat a les cames. Passats els primers vint minuts ja no s'han vist arribades amb perill i s'ha arribat amb un just 0-0 al descans.

Tan sols començar la segona part l'AEM s'ha vist sorprès per un gol del Vila-real que s'avançava al marcador en una acció amb una falta prèvia sobre María Lara que l'àrbitra no ha xiulat. Les lleidatanes han buscat el gol de l'empat amb més cor que cap i amb el pas dels minuts han acusat el cansament del partit de Copa del dijous. Tot i els canvis de Rubén, el Vila-real no ho ha passat malament en defensa en cap moment i ha acabat guanyant per la mínima a l'AEM.