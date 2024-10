Derrota contra un Reus millor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va caure derrotat per primera vegada a casa aquesta temporada després d’aconseguir també la primera fora el cap de setmana anterior. El conjunt de Cappont es va veure superat pel Reus Reddis, sobretot a la segona meitat arran del gol que va fer Serrano en el primer minut del segon temps. Torrents va acabar sentenciant a falta de nou minuts per al final, en un partit en el qual malgrat tenir oportunitats de gol, l’Atlètic Lleida no va merèixer guanyar.

Va començar el partit amb la tònica habitual per als de Gabri, amb un Reus Reddis pressionant a dalt i disposant d’oportunitats de gol per avançar-se en el marcador. Xavi Molina tenia la primera en un córner en el qual estava sol per rematar però no va impactar bé amb la testa la pilota i l’acció se’n va anar en orris. Pocs minuts després, en una pèrdua a la sortida de pilota local, Serrano va xutar des de la frontal, va aclarir Pau Torres i la pilota va caure a Benito, que no va saber definir i es va tornar trobar amb el porter. A partir del minut 15 els locals van reaccionar i van trobar el camí de la porteria de Verdejo, poc exigit durant tot el partit. La primera la va tenir Garrós en una gran combinació col·lectiva de tot l’equip, després Sauret des del punt de penal a passada de Moró, ambdós desbaratades per defenses, i ja al llindar del descans, va ser el mateix Moró que va tenir la més clara des de la frontal. Els millors minuts dels lleidatans es van esfumar sense el premi del gol i es va arribar al descans amb empat.La segona meitat va començar de la pitjor manera possible. En un servei de banda en camp propi local es va produir l’oportunitat de gol que acabaria marcant el partit. En una falta d’enteniment entre Moró i Samou, va ser Ricardo Vaz qui va agafar la pilota, va cedir de taló a Coll, aquest el va passar a Serrano a la frontal de l’àrea i amb cama esquerra va xutar ras, a prop de la base del pal, per posar davant els tarragonins.Va saber reaccionar l’Atlètic Lleida, amb aproximacions a l’àrea de Verdejo. Això sí, no va ser el dia de Boris Garrós, que no va estar encertat en l’ocasió més clara de la segona meitat. Moró va pispar la pilota a Molina a la frontal de l’àrea, va cedir al davanter que entrava per la dreta i quan semblava que ho tenia tot per marcar va enviar la pilota molt lluny de la porteria visitant.En l’última mitja hora de joc, el Reus Reddis va tirar d’experiència. Fins a quatre jugadors de l’equip van arribar a jugar a la divisió de plata del futbol espanyol i es va notar. Van marcar un ritme molt baix de partit i cada acció era una constant pèrdua de temps, cosa que va perjudicar els locals, que van veure com eren totalment inoperants tots els intents ofensius que van realitzar. Ni tan sols amb les substitucions es va aconseguir l’anhelat revulsiu per intentar emprendre una de remuntada més aquesta temporada. Discorrent ja el minut 81 i amb un Atlètic Lleida amb molta voluntat però poca resolució, va arribar la sentència del conjunt visitant que vestia ahir de rosa. Dos dels jugadors que havien sortit de refresc van fabricar el segon gol del Reus. De nou pel costat esquerre de la defensa lleidatana, que va notar la baixa de Villote a la segona meitat, va centrar la pilota Marc Grau per a l’arribada en carrera del seu company a la punta d’atac, Torrents, que va rematar a la perfecció amb el cap al fons de la xarxa lleidatana. Poc o res podria haver fet el porter Pau Torres davant dels dos gols del Reus. Ja en els últims minuts del partit es va veure un Atlètic Lleida un pèl maldestre i amb alguna pèrdua de pilota a causa de la precipitació que hauria pogut costar fins i tot algun gol més.En qualsevol cas, el conjunt del Ramon Farrús s’haurà de reposar per trencar aquesta mala dinàmica en la qual s’ha vist immers sumant tan sols un punt dels nou últims possibles, en el partit que es disputarà diumenge que ve contra el Cerdanyola.

Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, es va mostrar insatisfet per l’actitud del seu equip. “Malgrat les ocasions, no hem estat un equip que cregués de veritat i que fos agressiu amb la pilota per anar contra el partit. No he vist aquestes ganes. A la segona part ens ha faltat caràcter, ganes i creure que es podia remuntar el matx.”

Davant d’aquesta comparació respecte als primers partits, Gabri té clar el camí. “Hem d’intentar buscar les ganes de nou i que tornem a competir millor, si pot ser posar-nos algun dia al davant per tenir més tranquil·litat. És el quart partit de cinc en el qual anem per sota en el marcador i és un tema a reflexionar”. Sobre el rival, va declarar: “Ells són un equip que porten temps junts, que saben de què va aquesta categoria, s’ha notat que el 90% d’ells ja jugaven junts l’any passat, no és una excusa, és una realitat. A sobre han marcat el gol i s’han posat davant i amb la seua experiència han estat molt còmodes.”

Segons Gabri, el gol tan ràpid a l’inici de la segona part va afectar l’equip. “Ens ha deixat fora de context, no ho esperàvem tan aviat, i no hem pogut reaccionar”. Finalment, es va referir a l’“inici dolent de temporada. No hem sumat ni el 50 per cent dels punts. No són uns números bons i no estic satisfet ni pels partits ni per les sensacions. Continuarem intentant ser l’equip que es va veure a l’inici de lliga”, va concloure.