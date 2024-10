Frustrant derrota a Vila-real

L’AEM va mostrar ahir la seua versió més grisa en la visita al Vila-real i va acabar encaixant una frustrant derrota per la mínima (1-0), fruit d’un gol del conjunt castellonenc en el primer minut de la segona meitat en la seua única ocasió de veritable perill i en l’última que va tenir fins a la conclusió del duel.

Després d’una èpica victòria diumenge passat contra el Logronyo i un accés sofert en Copa contra l’Espanyol, de Primera divisió, a la pròrroga, el conjunt lleidatà arribava amb confiança però amb molt desgast físic a l’esquena. Paradoxalment, a les jugadores de l’AEM els van respondre les cames, però van mostrar una versió tímida i amb poca confiança tant amb pilota com en la pressió. Tant va ser així que després d’encaixar l’únic gol del partit en una de les seues poques concessions en defensa, l’equip lleidatà només va arribar a l’àrea rival en comptades ocasions i, malgrat pressionar en el tram final, no va poder concretar en accions de perill. Així, l’AEM suma sis de quinze punts possibles en Lliga i cau per la mínima per segona visita consecutiva després de perdre també per 1-0 al camp del Balears.Amb un onze amb variacions respecte al de dijous a la Copa, el conjunt de Rubén López no va entrar bé al partit i va veure com el Vila-real dominava la pilota en camp rival, malgrat que tampoc no era precís per inquietar el darrere lleidatà.El primer intent local va ser un xut des de la frontal de Romero que es va estampar directe al cos de Palacios al minut 7. La rèplica de l’AEM va arribar tres minuts després, en una recuperació de María Lara, que va acabar amb una passada a l’espai cap a Evelyn. La canària es va plantar sola davant de la portera, però no va contactar bé amb una pilota que arribava botant i la va enviar directament fora.Després de les seues primeres ocasions, els dos equips es van animar durant un tram curt i en van tenir una altra per bàndol. L’AEM ho va tornar a provar en una centrada des de la dreta que María Lara va rematar al cos d’una defensa, perquè Mery Martí definís alt després.L’ocasió local també va arribar després d’una segona acció. Després que Laura Martí se la jugués amb la pilota als peus, el Vila-real va tornar a penjar la pilota a l’àrea, l’exaemista Alaxia va atacar dos defenses i la pilota va caure als peus de Cienfuegos, que va rematar per sobre de la porteria.La rematada de la centrecampista va arribar al minut 20 i va suposar l’última acció de relatiu perill en una primera meitat que va transcórrer entre pilotes dividides i atacs sense continuïtat.La segona va mantenir exactament la mateixa dinàmica, a excepció d’un primer minut que va decantar el partit. Després d’una sacada de banda favorable a l’AEM en camp rival, el Vila-real va recuperar en una acció que les lleidatanes van protestar com a falta sobre Lara. Les locals es van desplegar ràpid i Cienfuegos va filtrar una passada a l’esquena de la defensa lleidatana que va trobar Lauris perquè aquesta definís pel pal curt ja a l’àrea i establís l’1-0.Amb el Vila-real esperant en bloc mitjà, la resta del partit va ser un voler i no poder per a l’AEM, que va posar a prova Carbonell en un córner tancat al minut 59 i un cop de cap ajustat de Marina al 64, però mai no va semblar assetjar prou per empatar. Els canvis, inclòs el debut d’Ari Bosch al primer equip al minut 83 de partit al lloc de Palacios, van permetre que les lleidatanes s’establissin més en camp rival. Però el conjunt lleidatà només va somiar amb l’empat a través de Gestera, en un intent de vaselina que no va agafar porta, i amb un xut forçat d’Evelyn ja al 90, l’última arribada d’un AEM imprecís i castigat de més per encaixar un cop de realitat després d’una setmana de somni.

“No ens podem permetre partits així fora de casa. Hem d’aprendre encara moltes coses i créixer com a equip, perquè a nivell mental no hem estat en el partit i ho hem pagat.” Així de clar es va mostrar el tècnic de l’AEM, Rubén López, en l’anàlisi de la derrota de l’equip, del qual va criticar el seu mal paper i ho va justificar “en un tema mental”, malgrat la càrrega de partits de l’última setmana. “L’equip a nivell físic està bé, perquè el final del partit ha estat el nostre millor tram”, va incidir l’entrenador.

Tanmateix, va deixar clar que “hem estat 60 minuts sense intensitat, arribant tard a tot. Després del gol hem millorat, però si no estàs bé els 90 minuts, en aquesta categoria no et dona per puntuar malgrat que hem fet coses bones al final”.A més, López també va lamentar que “el seu gol arriba en una sacada de banda nostra a camp rival a la qual també arribem tard, perquè hem de fer falta, i després ens contraataquen molt fàcil”. “Partits així passen de vegades, tot forma part d’un procés en què hem d’aprendre encara”, va concloure.Per la seua part, María del Mar Villarreal Loba es va mostrar contrariada perquè “fastigueja perdre un partit quan el rival només té una ocasió clara”. “No hem estat fines, per això també fa ràbia perdre així i ens ha de servir per aprendre dels errors i estar millor en els pròxims partits”, va afegir la lateral, que també va apuntar a “la falta de concentració en l’arrancada de les dos parts” com el factor que més va penalitzar les lleidatanes.