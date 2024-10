Mor Johan Neeskens, mite del Barça i de l'Ajax

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exfutbolista neerlandès Johan Neeskens, que va jugar a l’Ajax i al FC Barcelona i va ser triple campió d’Europa i subcampió del món, ha mort als 73 anys, segons va informar ahir la Federació Neerlandesa de Futbol (KNVB). La mort de l’exjugador es va produir diumenge quan es trobava a Algèria, on Neeskens s’havia quedat per participar en el projecte WorldCoaches de la mateixa KNVB.

El Barcelona, on Neeskens va jugar entre 1974 i 1979 i va ser assistent de Frank Rijkaard durant l’etapa d’aquest com a tècnic blaugrana, també va mostrar la seua pena. “El futbol està de dol, especialment la família blaugrana i la neerlandesa, al conèixer-se que l’exjugador i exsegon entrenador del FC Barcelona Johan Neeskens ha mort a l’edat de 73 anys”, va assenyalar a la seua pàgina web.Com a futbolista de l’Ajax va formar part de l’equip que va enlluernar a inicis de la dècada dels 70 amb la conquesta de tres Copes d’Europa consecutives (1971, 1972 i 1973). El 1974, va ser fitxat pel FC Barcelona, que tenia Johan Cruyff com a jugador, on va jugar 233 partits, va marcar 54 gols i va guanyar una Recopa (1979) i una Copa del Rei (1978). El 1979 va posar fi a la seua etapa al club blaugrana, al qual tornaria el 2006 de la mà del seu compatriota Frank Rijkaard com a segon tècnic. Amb el seu país va jugar dos finals de la Copa del Món, les del 1974 i 1978, ambdós perdudes davant d’Alemanya (2-1) i Argentina (3-1), respectivament.El seu fill John Neeskens va jugar al Lleida Esportiu durant la temporada 2021-2022.

El Barcelona va confirmar ahir que el davanter Ferran Torres pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, produïda a l’inici del partit de diumenge passat davant de l’Alabès.

El valencià va ser titular a Mendizorrotza, però va haver de ser substituït als sis minuts per Eric Garcia, i després d’aquest contratemps el club no va informar sobre quant el tindria apartat dels terrenys de joc. “El temps de tornada als entrenaments vindrà marcat per la seua evolució”, es va limitar a comentar el club blaugrana, encara que alguns mitjans van informar que el període estimat de baixa seria d’unes vuit setmanes. Per la seua part, la selecció espanyola va iniciar ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la seua concentració per als seus pròxims dos partits de la Lliga de Nacions davant de Dinamarca i Sèrbia, amb les novetats dels defenses Pedro Porro i Pau Cubarsí i en la qual, a més de la baixa de Ferran Torres, tampoc hi serà el madridista Dani Carvajal, lesionat de gravetat dissabte. Per suplir Torres i Carvajal, Luis de la Fuente va cridar Bryan Zaragoza (Osasuna) i Bryan Gil (Girona), però el gironí tampoc no va poder incorporar-se per unes molèsties físiques.Dissabte vinent, dia 12, l’actual campiona d’Europa i de la Lliga de Nacions afrontarà el partit davant de Dinamarca a Múrcia, i tres dies després s’enfrontarà a Sèrbia al Nuevo Arcángel de Còrdova.

El Barça vol reobrir el Camp Nou a finals d’any per a 62.000 seguidors

La vicepresidenta de l’àrea institucional del FC Barcelona i responsable de l’Espai Barça, Elena Fort, va confirmar ahir que el club manté la previsió que l’Spotify Camp Nou estigui preparat per allotjar partits abans de finals d’any, encara que va evitar fixar una data exacta de tornada.“El club treballa per tenir preparat l’estadi per tornar abans de finals d’any”, va explicar Fort en una roda de premsa per exposar els terminis previstos i el format de la tornada a l’Spotify Camp Nou.Fort va matisar que “moltes raons i circumstàncies poden modular la data exacta de tornada”, com la concessió de les llicències pertinents, i “per prudència” el club treballa amb la previsió d’“unes setmanes de marge” per si la tornada es produís al gener.L’últim partit previst per al 2024 és un Barcelona-Atlètic, corresponent a la jornada 18 i que es jugarà el cap de setmana del 21-22 de desembre, mentre que el següent compromís a casa arribarà el cap de setmana del 25-26 de gener davant del València en la jornada 21.El Camp Nou reobrirà amb un aforament de 62.000 persones, un 60 per cent aproximadament dels més de 104.000 seients projectats quan l’estadi estigui en ple funcionament a l’inici de la temporada 2026-2027.Font va afegir que la condició dels abonats del Camp Nou continuarà suspesa mentre l’aforament sigui parcial i va anunciar que el club oferirà 45.000 passis de temporada per als partits de la segona volta de LaLiga i de la Copa, que es veuran reduïts a 40.000 a la Lliga de Campions per les places reservades a l’afició visitant.

El tresorer del Barça diu que el club millora

Ferran Olivé, el tresorer del FC Barcelona, va explicar en una entrevista a Barça One que “el club ja té una velocitat de creuer” que contrasta amb la situació que es va trobar la junta directiva l’any 2021. “Ens ha costat pràcticament tres anys. Tenir un resultat ordinari positiu és tremendament difícil en una empresa si es té en compte d’on veníem i on som”, va explicar. Així mateix, el club ha tancat la temporada 2023/24 amb beneficis ordinaris positius de 12 milions d’euros. Olivé també va destacar els 80 milions d’euros generats en vendes de jugadors.

Pressupost de 893 milions per al curs

El Barcelona presentarà als seus socis, a l’Assemblea de Compromissaris del pròxim dia 19, que se celebra de forma telemàtica, un pressupost de 893 milions d’euros per a la temproda 2024-25, segons va avançar ahir el diari Sport. D’aquesta manera, el pressupost presentaria un notable increment en els ingressos en concepte de patrocinis.