La permanència com a objectiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El CF Tremp torna a Segona Catalana després de proclamar-se brillant campió d’un dels grups de Tercera. Ho fa, a més, amb la lliçó apresa i disposat a no repetir els errors de fa dos cursos, ja que després de pujar a Segona va baixar aquella mateixa temporada.

Per aconseguir la permanència a la categoria ha confeccionat una plantilla en la qual continua el sòlid bloc de l’any passat, amb la incorporació de jugadors de la zona que estaven en altres equips de la província i alguns juvenils procedents de l’Escola de Futbol.

L’equip compta, a més, amb la peculiaritat que no hi ha un sol entrenador principal, sinó que es reparteixen les tasques quatre tècnics: Jordi Bacardit, Lluís Urrea, Robert Granados i Xavier Farré. “Ho hem fet així per poder repartir-nos millor el treball en els entrenaments, tant en el pla individual com en el col·lectiu”, explica Jordi Bacardit, que d’altra banda té clar que l’objectiu és “consolidar-nos a la categoria aquesta temporada per poder mirar altres objectius en el futur. Hem après dels errors que vam cometre fa dos anys”.Quant a la proposta futbolística, Bacardit assenyala que “pretenem ser un equip molt intens i no ens importa tant si tenim o no la pilota”.