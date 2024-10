Barcelona obre la porta a organitzar els Jocs d'estiu a partir del 2036

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El regidor d’Esports de l’ajuntament de Barcelona, David Escudé, va descartar ahir que la capital catalana aculli la Final a Quatre de l’Eurolliga de bàsquet el 2025, però va remarcar la seua intenció d’acollir la final del Mundial de futbol 2030 i va obrir la porta a organitzar els Jocs Olímpics a partir del 2036. “La flama olímpica sempre està encesa. Una part intangible dels Jocs Olímpics és el sentiment d’orgull a la ciutat. Nosaltres sempre hi estem oberts, ja sigui el 2036, el 2040 o el 2044”, va assegurar des de la seu de Foment del Treball a Barcelona.

En el marc del cicle de conferències Fer Metròpoli, Barcelona 2030, el regidor va participar en un diàleg amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, que també es va posicionar a favor d’una hipotètica candidatura. “Ens encantaria que, l’any 36, Barcelona optés a ser candidata olímpica una altra vegada, i per a això treballarem”, va assegurar el regidor del consistori barceloní.D’altra banda, Escudé va confirmar que la capital catalana no ha retirat la candidatura per acollir la Final a Quatre de l’Eurolliga de 2025, la seu de la qual encara es desconeix, però va subratllar que “no seria lògic” organitzar-la amb escassos mesos de marge, i va admetre que no tanquen la porta a la competició “en un futur”, encara que “sense entrar en subhastes”.Així mateix, el regidor va repetir que Barcelona intentarà acollir la final del Mundial de futbol del 2030, per la qual també fa oposicions el Santiago Bernabéu, i en relació amb les obres de l’Spotify Camp Nou va respondre que no sent que el Barça “hagi posat presses” a l’ajuntament.