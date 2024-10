El dia que el Barakaldo va jugar a Lleida, l’any de la final fatídica de Sevilla

El Lleida CF ja coneix el seu rival per a la primera ronda de la Copa del Rei d'enguany: el Barakaldo. Aquest enfrontament, que se celebrarà entre el 29 i el 31 d'agost, suposarà el retorn de l'equip basc al Camp d'Esports després de vuit anys, quan va visitar la ciutat en l'eliminatòria d'ascens a Segona A que va guanyar el llavors anomenat Lleida Esportiu.

Aquella eliminatòria del 2016 va quedar gravada a la memòria dels aficionats lleidatans. El Lleida va superar el Barakaldo i el filial del Reial Madrid abans d'arribar a la final de Sevilla, on va caure en la tanda de penals després del fatídic llançament fallit d'Òscar Rubio. Precisament Rubio, actualment al Lleida, serà l'únic jugador que repetirà enfrontament vuit anys després.

L’equip que va jugar aquella eliminatòria és una de les plantilles que més recorden els aficionats del Lleida. Ivan Crespo a la porteria. Rubio, Raúl Fuster (actual director esportiu), Alex Albístegui i Molo en defensa. Toño Vázquez, Marc Martínez, Óscar Vega i Julen Colinas a la part mitja, i Manu Onwu i Urko Arroyo a dalt. Idiakez era l’entrenador. El golejador del Lleida va ser Colinas.

L'equip que va jugar l'eliminatòria contra el Barakaldo

La crònica del 2016, de José Carlos Monge, començava així: "Empesos per uns 11.000 aficionats, que van donar un magnífic aspecte al Camp d’Esports, els lleidatans van superar un rival enganxós, incòmode, que va aconseguir el seu objectiu de fer que el Lleida perdés la seva identitat, però van aconseguir un doble objectiu que incrementa les seves opcions de passar a la següent ronda: la victòria pròpiament dita, però, encara més important, haver mantingut la seva porteria a zero. Un gol a Barakaldo valdrà el seu pes en or. El d'ahir va ser un partit propi de play off. Dos equips amb grans virtuts defensives es van enfrontar més preocupats per no patir danys irreparables que per assumir riscos innecessaris. El Lleida va intentar ser fidel al seu llibre d’estil, va buscar la possessió de la pilota, el joc combinatiu i traslladar al play off les virtuts que ha mostrat a la Lliga."

Julen Colinas celebra el gol contra el BarakaldoAMADO FORROLLA

Un ambient de germanor entre aficions

El partit d'anada del 2016 al Camp d'Esports, que va acabar amb victòria local per 1-0, va congregar uns 11.000 espectadors que van donar color a les graderies. Molts d'ells van arribar des dels Camps Elisis, on aquell dia també se celebrava l'Aplec del Caragol, utilitzant els autobusos llançadora habilitats.

Als voltants de l'estadi es respirava un ambient festiu i de germanor entre les dues aficions. Seguidors d'ambdós equips es barrejaven als bars propers intercanviant impressions sobre l'eliminatòria. Com explicava un aficionat del Barakaldo, "així dona gust fer un desplaçament", destacant el bon tracte rebut per part dels lleidatans.

El Barakaldo actual, un rival de nivell

El Barakaldo que visitarà Lleida en aquesta Copa és un equip recentment ascendit a la Primera RFEF que ha començat la lliga amb força, situant-se segon del grup 1 amb 13 punts en 7 jornades. Per tant, el Lleida haurà d'estar al seu millor nivell si vol superar l'eliminatòria i avançar en la competició del KO.

Sens dubte, aquest Lleida-Barakaldo de la Copa del Rei farà volar la memòria dels aficionats lleidatans fins a aquella il·lusionant temporada 2015-16. Una campanya que, malgrat el dolorós final, va deixar grans moments per al record. I vuit anys després, el futbol tornarà a unir aquestes dues aficions en un ambient de respecte i esportivitat.