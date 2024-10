Derrota del Lleida per penals al Camp d'Esports

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb ritme baix, fins al minut vuit no ha arribat la primera ocasió clara, un xut d'Unai que ha sortit fregant el travesser. A partir del minut 20 el Lleida ha augmentat el ritme, sobretot en la pressió, aconseguint moltes recuperacions en camp contrari i enfonsant a l'Alzira a la seva àrea. Al minut 40 ha arribat l'ocasió més clara del primer temps, en una jugada individual d'Adri Genè que ha acabat centrant i Juanan no ha pogut concretar la rematada al segon pal. Ha acabat la primera part amb una altra ocasió que no ha trobat rematada.

La segona part ha començat amb un gol anul·lat per fora de joc de Naranjo, a passada d'Unai. Al minut 7, Iñaki ha perdut una pilota que ha acabat causant un penal que ha xutat Michel, concretant el gol de l'Alzira. Després del gol, el partit s'ha trencat i s'ha convertit en un atac i contraatac constant, amb oportunitats a les dues porteries. Adri Gené ha tingut una ocasió clara al minut 15, però sense poder marcar.

L'entrada de Diego Iglesias ha remogut l'atac del Lleida, aconseguint internades per banda, però que no han pogut concretar, inclús arribant a fins a dos possibles penals, però que no ho ha vist així l'àrbitre. Al minut 85 Unai ha tingut una doble oportunitat que el porter de l'Alzira ha parat primer i un defensor després. Entrant al temps afegit han tingut una altra ocasió, Fran Pérez passant de rabona però sense poder trobar rematador. Al minut 95, ja a l’afegit, l'àrbitre ha xiulat un altre penal a favor de l’Alzira, que ha marcat Piera.

El Lleida no aconsegueix guanyar contra l'Alzira, aconseguint moltes ocasions però sense poder concretar cap. La setmana que ve el Lleida visita l'Elx Ilicitano dissabte a les dotze del matí.