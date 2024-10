Impotència total: l'Hiopos Lleida només aguanta un quart i acaba apallissat per l'Unicaja

Publicat per Xavier Pujol/D. TEJEDOR Verificat per Creat: Actualitzat:

Guanyar a Martín Carpena semblava gairebé una missió impossible, com així va acabar sent. L’Hiopos Lleida va patir a les seues pròpies carns la voracitat d’un Unicaja que està, com va reconèixer el mateix Gerard Encuentra en la roda de premsa posterior, a anys llum dels lleidatans, que van tornar a mostrar una imatge competitiva, malgrat que aquesta vegada només durant el primer quart.

El parcial de 23-2 en el segon va liquidar el matx per a un Hiopos que va perdre la barbaritat de 24 pilotes i que va tornar a firmar un mal percentatge en el triple (7 de 26). El 143 a 47 en valoració, més del triple, deixa ben clara la diferència entre el líder i vigent campió de la Supercopa i un nouvingut a l’ACB que, això sí, no es rendirà.

Gerard Encuentra va sorprendre de sortida situant Walden com a director de joc en lloc de Dee Bost, que havia estat titular en els dos primers encontres, potser buscant la reacció del base de Charlotte després d’una arrancada de temporada desil·lusionant que, a la fi, tampoc va arribar. Al costat del de Florida, la posició del qual no li era gens desconeguda, van sortir Paulí i Bropleh a les ales i dins amb Oriola i un Madsen que va ser protagonista dels primers minuts per mantenir els seus davant amb sis punts seguits (5-8, m.5).

Va ser l’última vegada que ho va estar, ja que l’Unicaja, en un tres i no res, es va situar cinc a dalt amb un parcial de 8-0 i dos triples de Kalinoski (13-8). Els de Gerard Encuentra, que en el primer quart van aconseguir frenar en bona mesura el joc en transició dels malaguenys amb una defensa 2-3, continuaven frustrats en atac amb uns percentatges en el triple per oblidar, com amb els de l’altre dia davant del Barça. Sis errors seguits, alguns sense a penes tocar el cèrcol i molt forçats, llastaven de nou un equip que va arribar a perdre de vuit punts (20-12). Tot i així, va treure les urpes al final del quart per arribar amb un més que acceptable 24-21, arran d’un triple de Dee Bost sobre la botzina.

L’Unicaja, que ja estava despertant-se i exhibint tot el seu arsenal ofensiu, va començar en mode devastador el segon període. Dos triples seguits de Carter van elevar la renda a nou (30-21). Allà es va desconnectar l’Hiopos Lleida, que va rebre un sever correctiu d’un rival que va deixar molt clar que ara mateix està en una forma descomunal. Osetkowski dominava a la pintura (va arribar a fer dos palmejades seguides per anotar davant la passivitat de la defensa lleidatana) i Djedovic metrallava el cèrcol des dels 6,75 per dinamitar el partit amb un parcial global de 23-2 en tot just sis minuts, que va elevar el desavantatge fins als 24 punts (47-23, m.16).

L’Hiopos ja havia perdut més de 10 pilotes per llavors. Dos triples seguits de Dee Bost, que va tornar a firmar un matx per oblidar (ni una sola assistència), van frenar el vendaval dels malaguenys, que van arribar al descans dominant per 23 punts (54-31). A la tornada dels vestidors el guió del duel no va variar i l’Unicaja, ara liderat per Tillie, que en les seues tres primeres accions va anotar dos triples seguits i una cistella de 2, va arribar als 30 d’avantatge (69-39). Encuentra va demanar temps mort i el seu equip es va posar les piles i va aconseguir reduir la renda fins als 18 punts (73-55), després de firmar un parcial de 6-18, amb tres triples d’un Bropleh que no havia anotat ni un sol punt en tota la primera meitat.

Però una altra mala arrancada a l’últim assalt, encaixant un parcial de sortida dels andalusos de 8-0 amb triples d’Osetkowski i Taylor (van fregar el 50 per cent, amb 13 de 29), va tornar a eixamplar la diferència, que en aquest període va arribar a ser de 42 punts (101-59). L’equip havia abaixat ja els braços feia una bona estona i significatiu va ser que després d’un temps mort amb 93-59, de tornada a la pista, els lleidatans van perdre fins a cinc pilotes de forma consecutiva. Derrota de les que fan mal, malgrat que, com ja va dir Encuentra abans de començar la temporada, no és com es comença sinó com s’acaba.