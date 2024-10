El Barça confirma que Lamine només té una sobrecàrrega

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Lamine Yamal podria jugar diumenge el Barça-Sevilla després que el Barça confirmés ahir que només té una sobrecàrrega muscular, sense lesió, després de les molèsties sofertes en el duel d’Espanya contra Dinamarca de dissabte passat. “Les proves realitzades aquest matí del 14 d’octubre al jugador del primer equip Lamine Yamal han confirmat que té una sobrecàrrega a l’isquiotibial de la cuixa esquerra. El temps de tornada als entrenaments vindrà marcat per la seua evolució”, va anunciar el club blaugrana.

Els serveis mèdics del club blaugrana van confirmar el diagnòstic positiu, al descartar lesió, dels metges de la selecció espanyola. Lamine Yamal va disputar pràcticament la totalitat del partit (91 minuts) contra Dinamarca, amb victòria (1-0) per als de Luis de la Fuente.El mateix seleccionador espanyol va declarar, en la roda de premsa prèvia a l’Espanya-Sèrbia d’avui (20.45) –en el qual la selecció espanyola pot certificar el pas de ronda a la Nations League–, que “Lamine Yamal tenia una molèstia que va patir a l’acabar el matx. Vaig parlar després i li vaig preguntar si podia estar al 100% dimarts, i va dubtar. Va sentir unes molèsties com altres companys, però el seu missatge va ser diferent”. A més, va deixar clar que “no hem tingut cap pressió del Barça, no hem parlat amb ningú. Hi va haver sinceritat i honestedat per la seua part, i confio cegament en ell”.

A banda de confirmar-se que Lamine Yamal no pateix cap lesió, el tècnic blaugrana Hansi Flick va rebre ahir una altra bona notícia: el retorn als entrenaments amb el grup de Fermín López. El mitjapunta andalús va ser la principal novetat en la sessió d’ahir i també estarà disponible per rebre el Sevilla aquest diumenge després de superar una lesió muscular que patia des de mitjans de setembre.Al costat d’ell, el Barça confia a recuperar també Dani Olmo, que es troba en la fase final de recuperació. Una altra tornada esperada és la de Gavi, que també podria tornar a tenir minuts aviat després de gairebé un any apartat per lesió, però en el seu cas el club vol optar per la cautela i no precipitarà la seua tornada als terrenys de joc davant dels partits de màxima exigència que afrontarà el Barça pròximament, ja que després de rebre el Sevilla s’enfronta al Bayern i al Reial Madrid.

Guardiola reconeix que vol evitar el Barça

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va reconèixer en una entrevista en una televisió italiana que vol evitar el Barça com a rival a la Champions. “L’amor que li tinc em destrueix”, va admetre l’entrenador del Manchester City, que també va admetre que encara ha de decidir si renova o no amb el club anglès després d’aquesta temporada.

Cristiano fa broma amb Szczesny a Polònia

Wojciech Szczesny va rebre dijous un homenatge a Polònia per la seua trajectòria amb la selecció, en el partit davant de la Portugal de Robert Martínez. Cristiano Ronaldo va ser titular amb l’equip lusità i quan va saludar Szczesny –excompany seu a la Juventus– al túnel de vestidors li va comentar en to jocós, després d’una breu conversa, que “has hagut de retirar-te per fitxar amb un gran”.

El creador de Bizum vol presidir el club

L’empresari Jordi Termes, fundador de l’empresa que va desenvolupar l’aplicació Bizum, va anunciar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que s’uneix al grup opositor blaugrana Som Un Clam, amb el qual vol optar a ser president del Barça a les pròximes eleccions.