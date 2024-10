Alcoletge es converteix en una seu de la Barça Escola Perfeccionament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alcoletge ha firmat un conveni de col·laboració amb el FC Barcelona per portar al municipi el projecte Barça Escola Perfeccionament, amb el suport de l’Associació Esportiva Alcoletge. Aquesta iniciativa té com a objectiu impulsar el desenvolupament esportiu dels joves lleidatans, oferint-los l’oportunitat de millorar les seues habilitats futbolístiques i viure una experiència vinculada als valors del Barça.

El Barça Escola Perfeccionament és un programa del FC Barcelona que busca promoure la pràctica de l’esport i transmetre valors com el treball en equip, l’esforç i el respecte. A través d’aquest conveni, els nens i nenes de la província podran gaudir d’un entorn formatiu d’alt nivell que fomenta no només la millora esportiva, sinó també el creixement personal. Amb aquesta col·laboració, Alcoletge es consolida com a referent esportiu de Lleida, oferint l’oportunitat d’aprendre sota la metodologia del Barça.D’aquesta manera, l’acord va ser subscrit per l’alcalde de la localitat, Josep Maria Gras; el coordinador de Barça Escola Perfeccionament Catalunya, Xavier Miquel Pozo; i la presidenta de l’Associació Esportiva Alcoletge, Gemma Vilasetrú.