El Borges bat el Linares i obté el seu segon triomf en Superdivisió

L’ENoLI Borges Vall va batre el Linares (2-4) en un partit molt igualat que es va acabar decidint en el sisè partit per la retirada del local Ángel Rodríguez en el tercer joc. Així, el conjunt de les Garrigues aconsegueix el seu segon triomf aquesta temporada i tots dos han arribat en els dos partits que ha disputat com a visitant fins a la data. Viktor Brodd va ser el primer a sortir a la palestra per al Borges, enfrontant-se a Kijeon Cho. El jugador local va vèncer en el primer joc per un ajustat 11-9 i també es va imposar en el segon, per un també igualat 13-11. Brodd va retallar distàncies (2-1) vencent per 9-11 en el tercer, encara que Cho va sentenciar el partit amb un 11-7 en el quart joc (3-1).

El segon partit va mesurar Ángel Rodríguez amb Norbert Tauler, que va empatar el partit (1-1) en guanyar per 1-3. El del Borges va vèncer per 8-11 el primer i, després de l’empat local (11-5), es va emportar el punt guanyant els dos jocs següents (5-11 i 6-11).Marc Duran va batre també per 1-3 Carlos Caballero per donar avantatge al marcador al CTT Borges, després de vèncer per 4-11, 7-11 i 9-11 a un Cavaller que només es va poder endur el segon joc (11-8). Tanmateix, el Linares va tornar la igualada al marcador al quart joc, en què Cho va vèncer per un molt ajustat 3-2 Norbert Tauler (11-9, 8-11, 11-6, 7-11 i 11-9). Amb tot per decidir, Brodd es va mesurar a Caballero i va assegurar almenys un punt per als lleidatans gràcies a una altra disputada victòria per 2-3 (11-8, 6-11, 12-10, 12-14 i 8-11). En el sisè i definitiu partit, el Borges va acabar consolidant la victòria gràcies al triomf de Duran per la retirada de Rodríguez quan el marcador reflectia un 0-2 per als lleidatans.