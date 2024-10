Petits grans atletes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pista municipal de les Basses va acollir ahir la vint-i-dosena jornada de miniatletisme, que va comptar amb la participació d’un total de 556 nens d’entre 6 i 10 anys de 16 col·legis.

La jornada organitzada per la regidoria d’Esports de la Paeria va constar d’un total de catorze proves esportives adaptades a les possibilitats físiques dels nens participants. Deu d’aquestes activitats van ser d’una disciplina atlètica i entre les quals hi havia les carreres guiades per a discapacitats visuals i en cadira de rodes, que van ser organitzades per la Federació Catalana d’Esport Adaptat amb l’objectiu de conscienciar els nens i nenes de la pràctica esportiva per part de discapacitats.D’altra banda, durant la jornada també es van disputar quatre proves per donar a conèixer activitats menys practicades i conegudes com l’Ultimate Fresbee, l’handbol, el rugbi i jocs amb paracaigudes.Les catorze activitats es van distribuir per tot l’espai de la pista municipal. Al tartan i a les dos fosses es van celebrar les activitats atlètiques, mentre que a l’espai central de la pista es van organitzar els jocs i els esports alternatius. Tots els nens participants van poder comptar amb el suport d’un grup d’atletes del Club Lleida Unió Atlètica, que els van ensenyar els conceptes bàsics de cada una de les proves.Els col·legis que van prendre part en aquesta jornada esportiva i inclusiva van ser els concertats El Carme, Santa Anna, Lestonnac-l’Ensenyança i Sagrada Família; i els públics Espiga, La Mitjana, Països Catalans, Pràctiques I, Pardinyes, Joan XXIII, Joan Maragall, Sant Jordi, Sant Josep de Calassanç, Torre Queralt, ZER Ponent i Frederic Godàs.

