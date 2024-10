El Vila-sana d’hoquei guanya la Supercopa, el primer títol de la seua història

El Vila-sana s’ha proclamat aquest migdia campió de la Supercopa d’Espanya d’hoquei patins femení a la final disputada a Fraga, que s’ha decidit per penals davant del Palau de Plegamans. Després de diversos anys fregant la glòria, finalment el club presidit per Ramon Porta ha aconseguit el tan anhelat primer títol de la seua història.

I la veritat és que no ha estat gens fàcil. Les jugadores que entrena Lluís Rodero han començat dominant al marcador gràcies a un gol de Gimena Gómez. Tanmateix, el Palau ha empatat i després li ha donat la volta al marcador amb dos gols, però abans del descans Flor Felamini ha tornat a restablir l'empat (2-2). En la segona part, no hi ha hagut més moviments al marcador fins que Victòria Porta ha posat per davant al Vila-sana en el minut 41 en marcar el 3-2. I quan l’equip ja acariciava el títol, el Palau ha empatat quan només quedaven 25 segons per al final. El 3-3 ha donat pas a una pròrroga amb dos parts de 5 minuts en la qual han dominat els nervis i el marcador no s’ha mogut, per la qual cosa la final s’ha hagut de decidir en els penals, on el Vila-sana s’ha imposat per 3-2, aconseguint així el seu primer títol després d’haver disputat dos finals de Champions i altra de la Supercopa. Això ha desbordat l’eufòria i l’emoció, amb llàgrimes per part de les jugadores, tècnics i aficionats del Vila-sana.