Dos lleidatans, campions de la Supercopa de França d'hoquei patins

Els lleidatans Roc Llisa i Jaume Bartés, ambdós formats al planter del Llista, van conquerir dissabte passat la Supercopa de França amb l’SCRA Saint Omer, després de guanyar el partit de tornada per 3-1 i aixecar el 2-1 que havia aconseguit en l’anada davant el Quevert. És el vuitè títol que aconsegueix Llisa amb el conjunt gal, en el qual afronta la seua quarta temporada consecutiva, i el primer de Bartés, que just hi ha recalat aquest estiu.

Llisa, de 27 anys, és un dels referents del Saint Omer, el club dominador de l’última dècada a França. Quatre Supercopes, tres Lligues i una Copa és el palmarès del lleidatà en els poc més de tres anys que porta enrolat en el conjunt gal, on es troba com casa. “No em puc queixar. Al principi em va costar una mica l’adaptació per l’idioma, però cada vegada em trobo més integrat, tant a la ciutat com a l’equip. Des que vaig arribar he tingut protagonisme, minuts i em sento un jugador important”, reconeix el jugador de Mollerussa, que en la seua primera temporada va acabar com a màxim golejador de tota la Lliga.Jaume Bartés, per la seua part, estrena el seu palmarès a França, on afronta ja la seua quarta campanya consecutiva després d’una primera al Poiré i les dos últimes al Nantes, si bé va començar aquesta passada al Giovinazzo italià. “Estic en un moment d’adaptació. Soc l’únic fitxatge de l’equip, que continua amb la mateixa base de jugadors, i això no és fàcil, perquè porten molt temps jugant junts,” va explicar el lleidatà, de 29 anys, i que en el seu periple al Wolfurt va guanyar dos Lligues d’Àustria.

El gran al·licient per a ambdós serà la participació a la Champions League, que el Saint Omer disputa per quart any consecutiu. Aquesta campanya ha quedat enquadrat al mateix grup que Barça, Porto i Noia, mentre que la resta de rivals seran l’Sporting o el Barcelos i el Reus, Voltregà o Follonica. “Porto els últims tres anys jugant la Champions i aquest és un dels motius pels quals vaig venir aquí, perquè el nivell de la Lliga no és comparable a l’OK Lliga d’Espanya, perquè la diferència entre els equips de dalt i la resta és molt important, però compensa perquè pots jugar la Champions, que és el top al qual pot aspirar un jugador”, va assenyalar Llisa.

D’altra banda, per a Bartés, en canvi, serà el seu debut a la màxima competició europea. “És un al·licient molt gran poder jugar aquests partits i si soc aquí és per a això, per disfrutar d’aquests enfrontaments i millorar, perquè m’agraden els reptes”, va indicar el lleidatà, que en la seua etapa al Wolfurt i al Poiré sí que va arribar a disputar la Copa CERS, actualment Europe Cup, la segona competició continental.