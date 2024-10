Els lleidatans Eric i Rubén Corbella guanyen el Mundial

Dos germans de Mollerussa, Eric i Rubén Corbella Salvia, es van proclamar campions del món de pesca del black-bass en la competició disputada des de dilluns passat fins diumenge al llac Bolsena, a Itàlia. Eric, de 39 anys, i Rubén, de 34, van aconseguir alçar-se amb el triomf en la classificació final, formant part de l’equip espanyol en el qual també figuraven Pedro José García Heredia, Daniel Leal Ruiz, Javier Guillén i Juan Manuel Losa. En la classificació individual, que en realitat és per equips de dos components, els germans lleidatans van finalitzar en una molt meritòria sisena posició.

Eric Corbella va dir en declaracions a aquest diari que estaven especialment feliços “perquè es tracta del nostre primer títol internacional, encara que ja hem estat tres vegades competint als Estats Units, país on hi ha una gran afició a aquesta modalitat”.

La competició de pesca del black-bass es fa amb embarcació i amb esquers artificials, ja que no està permès utilitzar els naturals. “Hem d’aconseguir presentar les cinc captures més grans. És a dir, en pots pescar potser quinze, però a nivell de competició només compten els cinc exemplars amb un pes més gran”, explica Eric. Un black-bass adult sol pesar entre 2 i 2,5 quilos, però hi ha exemplars de fins a 3 quilos i fins i tot més. “Què per què ens atreu tant aquesta modalitat de pesca d’aquest peix? Doncs perquè es tracta d’un peix amb què has de traçar una estratègia per capturar-lo. Els peixos black-bass són depredadors i és qüestió de saber llegir l’aigua, d’interpretar bé les condicions, saber els costums de l’animal i trobar les claus que fan que els peixos triïn el teu esquer. És com un repte o un desafiament constant i per això atreu tant, aquesta pesca. És una pesca molt activa”, explica Eric Corbella. De fet, els black-bass estan considerats peixos temorosos i intel·ligents i no és fàcil atreure’ls.Els germans Corbella es van guanyar el dret a competir en el Campionat del Món després de destacar en el d’Espanya. En els de Catalunya han estat podi diversos anys, tant assolint el primer lloc com els altres dos del calaix.