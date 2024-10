El Lleida continua sumant abonats i supera els 3.000

Poques setmanes després de superar la xifra d’abonats de la passada campanya –2.500–, el Lleida CF va anunciar ahir que ja ha superat els 3.000 carnets venuts per a la present temporada, just el dia en què va iniciar la venda d’entrades per al partit de Copa del Rei de dimecres vinent –dia 30– davant del Barakaldo.

Tanmateix, com ja va informar el club, els 3.000 abonats podran accedir gratis al matx, en compensació dels dos encontres a porta tancada que es van disputar en l’arrancada de la competició –davant d’Atlètic Balears i Cornellà–, per la sanció que va rebre el club producte del llançament d’objectes en el partit del play-off contra el Ieclà.Per a aquesta temporada, el club només es va marcar l’objectiu de superar els 2.500 abonats amb els quals es va acabar la passada campanya, encara que llavors no ho va fer fins ben entrada la fase final de la competició, després d’activar la campanya d’abonats per a la segona volta.Aquesta campanya, el club ja va superar l’esmentada xifra el 19 de setembre, abans d’haver disputat el primer partit amb públic a casa. Ara, poc més d’un mes després, ja suma 500 carnets més, que podran disfrutar encara de 13 partits de Lliga al Camp d’Esports i, com a mínim, un de Copa.El pròxim xoc del conjunt blau serà aquest diumenge (12.00) davant del Mallorca B, que dirigeix l’extècnic blau Gustavo Siviero i que és cuer amb tan sols dos punts. Només tres dies després, els blaus afrontaran la competició del KO davant del Barakaldo, que ocupa la quarta plaça a Primera RFEF.Els preus de les entrades per al públic general seran els mateixos que per a la resta de la temporada: 20 euros a Tribuna, 15 a Lateral i 10 tant a Gol Sud com a Gol Nord. Tanmateix, el club ofereix la possibilitat d’adquirir packs de 25 entrades al preu de 100 euros a la grada de Gol Nord i de 175 euros a la zona de Lateral; i de 5 entrades, que costaran 25 euros a Gol Nord i 75 a Tribuna.Les entrades es poden adquirir online, des d’ahir, i físicament en horari d’oficines –de 10.00 a 14.00 de dilluns a divendres i de 17.00 a 19.00 demà dimecres i aquest divendres.