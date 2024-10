Gené deixa el Mollerussa

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Gené ha deixat de ser el president del Club Futbol Joventut Mollerussa, càrrec a què va accedir el passat 10 de maig, just al final de la temporada passada, quan va rellevar Jaume Vallverdú. La dimissió, segons ha pogut saber aquest diari, la va comunicar el mateix Gené dilluns a la tarda a tots els responsables i coordinadors de l’entitat del Pla d’Urgell, i també a l’alcalde Marc Solsona. Aquest diari es va posar en contacte amb Gené perquè donés la seua versió, però aquest es va remetre a la roda de premsa que té previst fer divendres.

Segons fonts del club, la decisió de marxar es va produir després d’un enfrontament verbal amb jugadors que es va viure divendres passat a les instal·lacions del Municipal d’Esports de Mollerussa. Una discussió que, segons van indicar aquestes mateixes fonts, “va ser pujada de to” entre alguns jugadors de la plantilla i Gené, i que es va originar per pagaments pendents i corresponents a l’última mensualitat d’aquests jugadors, que “van explotar” després de l’entrenament i es van adreçar al president per manifestar-li el seu descontentament. En aquest sentit, el club ja ha arribat a un acord amb la Federació Espanyola (RFEF) per ingressar els diners d’una subvenció pendent que havia de rebre el Mollerussa la setmana passada, i que ja ha arribat per poder estar al corrent dels pagaments amb els jugadors.El fins ara president del Mollerussa, després de la seua discussió amb els jugadors, va advocar per l’acomiadament d’aquests, argumentant que les formes dels futbolistes no havien estat les més adequades. Una decisió a què la resta de la junta directiva no va donar suport, al·legant que no era un bon moment, després dels bons resultats de les últimes setmanes. Val a recordar que l’últim partit es va saldar amb victòria davant de l’Escala per 2-1.Davant de la negativa de la resta de directius a donar suport a la seua decisió, Gené s’hauria sentit “traït” per aquests, de forma que va comunicar la seua decisió de dimitir, després d’uns mesos que han estat realment complicats, sobretot amb el context i la situació que va viure el club per motius econòmics a finals de la temporada. Amb aquests condicionants, Gené ha decidit fer un pas al costat en la presidència del club.

La junta directiva es va reunir ahir a la nit per decidir qui el substituïa en el càrrec provisionalment

A banda de la marxa de Josep Gené, també es va produir la dimissió del director esportiu Robert Palau, que havia estat fitxat pel dimitit president.Ahir a la nit, al tancar l’edició, seguien reunits els membres de la junta directiva del Mollerussa per decidir qui substituïa Josep Gené.

Va arribar al càrrec al maig afrontant deutes amb la primera plantilla

El Club Futbol Joventut Mollerussa anunciava el mes de maig passat la redefinició de la nova junta directiva, que passava a presidir Josep Gené rellevant en el càrrec Jaume Vallverdú, amb l’objectiu de desenvolupar el projecte “Som el CFJ Mollerussa”. Un dels seus reptes era “convertir el club de futbol en una gran família”.Unes setmanes més tard, ja al mes de juny, jugadors i tècnics explotaven dient que el club els devia tres nòmines i lamentaven la falta de transparència per part de l’entitat. Al final, el club saldava el deute amb els jugadors que havien denunciat impagaments davant de l’AFE gràcies al suport financer de l’empresa Prefabricats Pujol.