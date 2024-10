El Gimnàstic Lleida amplia recinte i guanya gimnastes

El Club Gimnàstic Lleida, entitat fundada l’any 2015, ha arrancat la nova temporada estrenant una ampliació de les instal·lacions, passant dels 700 metres quadrats als 1.200 actuals, després d’afegir un nou local contigu al que fins ara desenvolupaven les seues activitats.

Amb aquesta ampliació, que ha estat possible executar gràcies al club i a la Paeria, l’entitat compta amb 330 gimnastes, poc més de les que ja tenia perquè, segons van manifestar les tres tècniques i coordinadores Imma Escuer, Marina Rion i Laia Carreño, volen centrar-se “a millorar la qualitat dels entrenaments”. “Aquesta ampliació no només permet als gimnastes disfrutar d’instal·lacions més àmplies i adequades per al seu entrenament, sinó que també permet acabar amb les llistes d’espera que el club ha tingut en els últims anys”, van manifestar.Un assoliment esportiu significatiu per al club va ser la passada temporada competir en la promoció a Tercera divisió de la Lliga Iberdrola i ascendir. “Aquest ascens no només suposa un reconeixement a l’esforç i dedicació de l’equip, sinó que també obre noves oportunitats per competir a un nivell més alt”, van assenyalar les tres coordinadores.Així mateix, la il·lusió per representar el club en aquesta Lliga de Tercera divisió i fer un bon paper és un dels reptes del club, a banda de seguir competint en la Copa Catalana amb l’objectiu de classificar-se per al Campionat Estatal i, un any mes, el club serà seu d’una de les fases.D’altra banda, la gimnasta més destacada sorgida fins ara del club, Ares López, ha aconseguit la beca per continuar la seua formació al CAR de Sant Cugat.El Club Gimnàstic Lleida, que el 2025 complirà el seu desè aniversari, ja prepara tota una sèrie d’activitats que inclouran la inauguració oficial del nou local.