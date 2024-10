Cotitzen a l'alça

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va sumar ahir la segona victòria consecutiva i la primera lluny del Palau a l’imposar-se a la pista de l’Ensino (64-68) en un ajustat duel que va decidir Soler durant la segona meitat. Els seus 17 punts van ser determinants perquè el conjunt que dirigeix Isaac Fernández pogués donar continuïtat al triomf de l’anterior jornada davant del Celta i anivellar el seu balanç (2-2) després d’un inici irregular. Van dominar les gallegues en l’inici, amb un alt ritme anotador i una fluixa defensa per part de l’equip lleidatà. El tècnic del Cadí va començar a donar entrada a les rotacions i les de l’Alt Urgell van aconseguir l’empat (13-13). L’encert exterior va fer que Jasa posés el seu equip davant, però 5 punts seguits de Howard van deixar un 18-16 al final del primer quart. La nord-americana estava fent mal i Isaac Fernández va decidir parar el partit després del 22-19. L’Ensino va tornar a agafar la màxima renda de 5 punts, encara que el Cadí va tornar a empatar amb un tir lliure de Gervasini. El matx va continuar molt igualat i no hi havia la sensació que un dels equips donés una estirada. Isaac Fernández va tornar a aturar el duel a 1:17 del descans amb el 28-26. Aguilar va tornar la igualtat i amb empat ambdós equips es van dirigir als vestidors (30-30).

L’arrancada del tercer quart va ser un dels moments clau, ja que el Cadí va firmar un parcial de sortida de 0-7, que va frenar Soriano. Soler va començar a forjar les bases de la victòria amb les seues cistelles i va obligar les locals a demanar temps mort amb el 36-43 de la jugadora de Banyoles. Però Soler va continuar amb el seu festival i poc després va anotar un triple per situar les lleidatanes amb una diferència de 8 punts (38-46). La igualtat que havien demostrat els dos equips feia que aquest marge fos or en mans del Cadí. La seguretat de Jefferson en accions puntuals va permetre que les de l’lt Urgell entressin a l’últim quart amb aquest avantatge de 8 punts (44-52) i mig partit a la butxaca. Tanmateix, la sortida de l’Ensino va agafar per sorpresa les jugadores lleidatanes. Dos cistelles de Garfella i un triple de Howard van provocar que Isaac Fernández hagués de demanar temps mort quan no havien passat ni 90 segons. Va anotar Palma i va reaccionar ràpidament Antonio Pernas, el tècnic local, amb un altre temps mort. Però el Cadí va ser capaç de tornar a les gallegues el parcial i tornar a situar-se 8 punts davant (51-59), després d’una cistella de Mandic. Les lleidatanes estaven en el seu millor moment i un triple de Palma va elevar la màxima renda fins als 9 punts (55-64). El duel semblava sentenciat, però Howard va tornar a donar opcions a les de Lugo, amb un parcial de 6-0. Estava clar que al Cadí li costaria guanyar al Pazo, on avui juga l’Hiopos Lleida contra el Breogán, i Soriano va ajustar al màxim el marcador abans d’entrar a l’últim minut (63-65). Tanmateix, Soler va decidir sentenciar amb un llançament de tres que va deixar mut el pavelló gallec. El tècnic local va demanar temps mort amb només 37 segons davant (63-68), però només va aconseguir arrancar la cinquena personal de Soler. Bettancourt va anotar un tir lliure i Gervasini va fallar els seus dos a falta d’11 segons. Però a l’Ensino no li quedava temps per remuntar i fins i tot no va poder anotar a l’última jugada. Victòria soferta del Cadí, que continua millorant a la pista i en els seus resultats, que li permetran acabar amb el mateix balanç que els equips en zona de play-off i pendent de l’average general. En la pròxima jornada, el divendres 1 de novembre (20.45), rebrà al Palau el Gernika.

Isaac Fernández: “Necessitem ser més regulars, fer-nos grans”

Isaac Fernández va manifestar que “aquesta és una pista en la qual és molt complicat jugar i necessitàvem un partit seriós. A la primera meitat no hem estat bé i el millor era que en el resultat estàvem empatades. Les sensacions eren molt dolentes. La sortida del tercer quart és molt bona, però quan hem pogut trencar el partit hem rebut massa cistelles fàcils. Continuo dient que necessitem ser més regulars, fer-nos grans. Però si és guanyant, millor que perdent”. L’entrenador del Cadí va afegir, després de l’enfrontament, que “estic content que l’equip continuï responent als reptes i s’enganxi als partits. També de la defensa, perquè no és fàcil defensar tota l’artilleria que presentava el rival”.