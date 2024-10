“Ha sigut un partit duríssim”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

lugo

Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va definir el matx com a “duríssim”, encara que va reconèixer que “sabíem de la dificultat de guanyar fora de casa i més en ambients com aquest, que és un espectacle per al bàsquet”.

El lleidatà va considerar que “el partit ha estat molt igualat, a dinàmiques, intercanviant cops marcats per l’encert exterior. Ambdós equips hem tirat molt de tres arribant a un final de partit molt igualat, a cara o creu”.En aquest tram final, l’equip va estar superlatiu i el tècnic es va mostrar “molt orgullós, perquè els jugadors han tret molt caràcter per emportar-se un partit que semblava molt difícil, tots junts l’hem tirat endavant”. El tècnic va ser preguntat per l’actuació de Paulí a l’últim quart, però va advocar per destacar el treball grupal. “Això no va d’individualitats, va de coses col·lectives, com per exemple la defensa final que ha fet Walden. No tot és anotar, me’n vaig content pel partit de l’Oriol però sobretot pel del grup i l’equip”, va sentenciar.Sobre l’inici de lliga de l’equip, va afirmar que “m’agradaria portar cinc victòries” però que “el més important és treballar i créixer”. “Estem enfocats a ser millors cada dia perquè ens doni resultats a la llarga, ens donen confiança les victòries, però també hi ha errors, cal treballar i millorar el dia a dia”, va reiterar l’entrenador.A més, Encuentra també va posar èmfasi en l’actitud dels jugadors durant el xoc. “Quan un estava trist continuava animant, els jugadors que no entren en rotacions estaven feliços i continuen treballant per entrar. Aquesta és la línia a seguir”, va concloure.

L’Unicaja bat el Barça i és el líder en solitari

L’Unicaja es va imposar ahir al Barça per 103-96 en el duel entre els equips que arribaven amb ple de triomfs i ara és el líder en solitari. Per la seua part, el Madrid va superar el Manresa (86-61), el València va vèncer el Bilbao (98-103) i el Tenerife es va imposar en el derbi davant del Gran Canària (84-74).

Ple espectacular al Pazo de Deportes

Gran ambient de bàsquet el que es va viure en la jornada d’ahir a Lugo. Les grades van presentar un ambient espectacular sense cap cadira buida, amb un ple de més de 5.000 espectadors.se li va dislocar

Bropleh va sortir amb un dit malmès

A falta de vuit minuts, en una pugna amb Quintela que va semblar falta del jugador local, se li va dislocar un dit de la mà a Thomas Bropleh. Va estar descansant diversos minuts, per anotar finalment un tir lliure que va tranquil·litzar l’equip a l’últim minut. Al finalitzar el partit, Bropleh sortia amb gel a la zona del dit.

«Som un equip, ens ho hem treballat i els hem deixat per sota de 80 punts a casa seua» «Felicitar el Lleida per la victòria perquè han jugat millor. Han tingut més ritme que nosaltres»