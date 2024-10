Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lligues Lleida, l’entitat que organitza competicions no federades en futbol 5, futbol 7 i futbol 11, va celebrar divendres passat la seua festa anual, en la qual es van entregar els premis individuals i per equips en una gala a la qual van assistir més de 300 persones, així com diverses autoritats polítiques de la ciutat. Lligues Lleida compleix aquest any el desè aniversari des de la seua creació.