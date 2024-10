Espanya empata a Itàlia en partit de preparació per a l'Eurocopa 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya va empatar ahir 1-1 amb Itàlia en el partit amistós de preparació per a l’Eurocopa de Suïssa 2025, després que Chiara Beccari empatés (88’) el gol de vaselina d’Alba Redondo (86’) només dos minuts després, en un partit en el qual a les espanyoles els va faltar definició per superar la fèrria defensa rival.

Només un dia després de viure una altra jornada històrica per al futbol femení espanyol amb la segona Pilota d’Or d’Aitana Bonmatí i la continuació de la dinastia del Barcelona com a millor equip del món, Espanya jugava l’últim amistós de la finestra internacional sense Alèxia Putellas ni Jenni Hermoso com a titulars després del seu viatge París.