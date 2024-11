La Cursa de la Dona de Balaguer espera 800 atletes el dia 24

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La dotzena Cursa de la Dona de Balaguer, que se celebrarà el diumenge 24 de novembre, espera tancar inscripcions en 800 participants o almenys igualar les 700 que es van citar en les passades edicions.

La carrera se celebra en el marc de la Setmana contra la Violència de Gènere, sent el 25 de novembre quan es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones.La prova té un recorregut de 5 quilòmetres i començarà a les 11.00 hores a la plaça Mercadal. El recorregut de la carrera és totalment urbà i es podrà realitzar en qualsevol de les modalitats, ja sigui corrent o caminant, encara que hi haurà un temps màxim per cobrir el circuit. Les participants comptaran amb avituallament durant la carrera, a la meitat del recorregut i també al final. Durant la carrera hi haurà activitats paral·leles, tant físiques com musicals i la clausura anirà a càrrec de l’Escola Municipal de gimnàstica rítmica.