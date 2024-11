L'Hiopos Lleida se centra en el fitxatge d'un base comunitari o 'cotonou'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció esportiva s’ha decidit finalment a incorporar un base amb més poder de direcció que anotador per cobrir la marxa del nord-americà amb passaport búlgar Dee Bost, amb la qual cosa descarta la possibilitat que s’havia plantejat inicialment d’incorporar un combo o, fins i tot, un escorta més tirador.

El club estudia tres noms que actualment estan jugant en altres equips, per la qual cosa l’operació, si es concreta, suposarà segurament un cost addicional, ja que caldrà abonar la clàusula de rescissió. El que també té prou clar l’Hiopos Lleida és que el fitxatge ha de ser un jugador comunitari o cotonou, ja que vol guardar-se a la recambra la plaça d’extracomunitari que encara té lliure per si hi hagués algun contratemps més.D’altra banda, el Morabanc Andorra, un dels clubs que com l’Hiopos estava buscant un base, ja ha pogut reforçar aquesta posició amb la incorporació per als propers dos mesos del serbi Nikola Radicevic, que torna a la Lliga Endesa, on va defensar els colors de Basket Sevilla, Gran Canària, UCAM Múrcia i Surne Bilbao Basket. Radicevic, de 30 anys, estava sense equip després de militar l’any passat al Cedevita Olimpija de Ljubljana.