Test del Vila-sana davant del seu botxí a la Lliga Catalana

El Club Patí Vila-sana té avui, a les 21.00 hores, el primer gran examen a l’OK Lliga, ja que rep el Cerdanyola, l’equip que el va fer fora de la final de la Lliga Catalana fa justament un mes i que ve de tombar un dels favorits al títol, precisament el vigent campió, el Palau de Plegamans, que ja ha derrotat dos vegades en un mes (també el va guanyar a la final de la Lliga Catalana).

El duel tindrà, com és lògic, aires de revenja per part de les jugadores del Pla d’Urgell, si bé el seu tècnic, Lluís Rodero, prefereix treure-li ferro. “No hem de pensar en això, sinó que és un equip que està en una bona dinàmica i que acaba de guanyar un dels grans, i això ens ha de fer estar més alerta”, va dir, per afegir: “En aquesta Lliga no et pots confiar amb cap rival, i si a això li sumes que ens van vèncer a la Lliga Catalana i han guanyat dos vegades el Palau, encara ens ha de fer estar més atentes, així que caldrà sortir molt concentrades, sabent el que hem de fer i aprofitant el nostre joc per aconseguir l’objectiu, que és treure els tres punts.”El Vila-sana ha sumat fins ara els sis punts en joc de forma folgada després de guanyar dos dels acabats d’ascendir, Raxoi (8-1) i Alcalá (1-5), que ocupen les dos últimes posicions, per això Rodero demana màxima concentració. “Confiades no sortirem perquè fa dies que hi treballem. La xarrada de després del partit a Madrid va ser que si volíem fer bons aquests tres punts havíem de guanyar dimecres el Cerdanyola, i no pensem en cap altra cosa que en això”, va comentar, per llançar un avís: “Aquí no hi ha equips acabats d’ascendir ni favorits, cada partit és una final perquè els punts són molt importants. Aquesta temporada hem de donar importància a cada partit, sigui quin sigui el rival”, va afirmar el tècnic en relació amb el fet que en aquesta campanya el campió sortirà de la Lliga regular, ja que no hi ha play-off. No obstant, Rodero també va assegurar que “l’important és que nosaltres estiguem bé. Si estem bé no em preocupa el rival, però hem de mantenir aquest nivell i cada setmana anar millorant”.