Cubarsí, amb 10 punts a la cara, dubte contra la Reial

Pau Cubarsí és dubte per al partit de Lliga que el Barcelona disputarà aquest diumenge al camp de la Reial Societat (21.00), després que en el partit de dimecres davant de l’Estrella Roja (2-5), a la Champions, rebés una puntada de peu a la cara per part del davanter serbi Spajic que va necessitar que els serveis mèdics del club li apliquessin deu punts de sutura. El club va publicar ahir imatges del seu rostre ferit, en les quals el jugador havia escrit “Tot pel Barça”.

El club no va fer públic un comunicat mèdic, per la qual cosa el defensa central no està oficialment de baixa, però el tècnic Hansi Flick espera l’evolució de la ferida per decidir si compta amb ell. Cubarsí va rebre un cop al rostre en el minut 67 de partit i va abandonar el terreny de joc pel seu propi peu sagnant abundantment.Segons diverses fonts, el jugador està disposat a jugar diumenge, però Flick no és partidari de forçar ningú. El problema per al tècnic alemany és que se li acumulen diverses baixes en la posició de central. Araujo i Christensen pateixen lesions de llarga durada, mentre que Eric Garcia no estarà en disposició de tornar fins després de la pròxima aturada de seleccions. Si Cubarsí no estigués disponible, hauria de ser Domínguez el company d’Iñigo Martinez a l’eix de la defensa. Pau Cubarsí ha jugat tots els partits oficials, sempre de titular, excepte davant del Vila-real a La Ceràmica.D’altra banda, el Barça de Flick protagonitza el millor inici golejador de la seua història, amb 55 gols en 16 partits. Supera la dada de la temporada 1950-51, quan els blaugranes van anotar 54 gols en el mateix nombre de partits.