Marc Garcia: "La clau estarà en l'ambició que tinguem"

Després de dues setmanes molt carregades amb partits de Copa del Rei i Copa Catalunya, el Lleida CF posa el focus en la Lliga, on aquest diumenge aspira a la quarta victòria consecutiva en la competició, rebent la Penya Deportiva (12.00). El tècnic dels lleidatans, Marc Garcia, ha declarat que per aconseguir-la "la clau estarà en l'ambició que tinguem i com ens puguem sobreposar a les circumstàncies del partit", en el duel contra "un equip molt imprevisible" com la Penya Deportiva, entrenada pel lleidatà Alberto Gallego.

L'entrenador ha explicat que "arribar quatre victòries consecutives és molt complicat, l'any passat només ho van aconseguir quatre equips en tota la Lliga. I és difícil perquè implica no fallar durant un mes i no trobar-te amb un partit on les circumstàncies et tallin la dinàmica de bons resultats".

Marc Garcia també ha reconegut que aquestes dues setmanes, amb partits intersetmanals, contra Barakaldo i Prat, "han estat particulars", però ha celebrat que "totes aquestes experiències ens han dificultat el procés, però al mateix temps ens han fet créixer com a equip, perquè els equips creixen en l'adversitat".

Aquestes setmanes amb molta càrrega de partits han fet que el Lleida arribi amb tres jugadors (Diego Iglesias, Unai Garcia i Joan Campins) que seran dubte fins a última hora, a més de la baixa confirmada de Quadri per sanció. Sobre l'absència del nigerià, el tècnic ha assumit que "ens haurem d'adaptar a jugar sense ell, que és una cosa que en Lliga encara no ha passat".

A més, tot i la millora ofensiva del seu equip en els últims partits -amb sis gols anotats en els últims dos duels de Lliga-, l'entrenador ha reiterat que "la quantitat de gols no reflecteix que ataquem millor, tot i que sí que ho fem". "Tot i això, segueixo pensant que el nostre ADN gira més en els moments sense pilota que en tenir-la i dominar a través d'ella, que és el que han fet sempre els meus equips i el que a mi m'agradaria", ha assegurat.

Sobre la Penya Deportiva, l'entrenador d'Alzira ha apuntat que "és un equip que fa un futbol molt dinàmic, amb moltes variants i que t'obliga a estar molt bé anímicament perquè vol tenir la pilota i et pot fer sentir dominat". Per això, ha puntualitzat que "hem d'aspirar a tenir la pilota i dur el pes del partit, m'encantaria i ens donaria molta comoditat".

A més, també ha posat en valor el paper dels jugadors que surten des de la banqueta: "Els nostres jugadors suplents viuen molt el partit, saben que en qualsevol moment poden entrar i han de sumar. Sento que la gent de la banqueta m'acaba donant la raó, perquè aporten molt i fan bones les decisions de l'entrenador", ha declarat.