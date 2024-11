Segona victòria

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida va trencar ahir la mala dinàmica de resultats fent-se fort a casa. Malgrat les aproximacions al marcador del Viladecans, les lleidatanes van anar davant al marcador durant gairebé tot el partit. L’encontre va començar amb dos punts del Viladecans, però les lleidatanes es van refer i van arribar a l’equador del primer quart amb 9-5, que va acabar amb 19-14. El segon quart va començar amb dos punts de les visitants, però van ser ràpidament contestats per un triple. Després del triple, les lleidatanes no van anotar fins que faltaven 4:51 per acabar (25-22), trencant l’empat obtingut un minut abans pel Viladecans. A dos minuts d’acabar el quart, amb el marcador 27-24, el Robles va forçar tres faltes i va acabar amb una safata per arribar als deu punts de diferència.

En el tercer quart no es va anotar fins passat el minut 3 de joc. En aquest període, el Robles va aconseguir la màxima diferència, amb 16 punts, però les visitants van arribar a capgirar el parcial (46-39). L’últim quart va començar amb poca anotació també. A falta de quatre minuts el marcador es va ajustar, a causa dels errors defensius locals, que van posar el 52-49, però el Robles va anotar dos triples per augmentar la distància. A falta de 40 segons Viladecans va pressionar (60-57), la menor diferència des del 22-22 del segon quart. Però va acabar el partit amb un tir lliure de Cerqueda i el fermall per a Biczó, amb un rebot i una cistella (63-57).El tècnic Rubén Petrus va celebrar la victòria, destacant que “les jugadores s’ho mereixien”. Va voler treure importància als errors en els tirs lliures: “Les jugadores tenen males ratxes i només necessiten tranquil·litzar-se”, va sentenciar quan parlava dels tirs lliures i de les pèrdues.