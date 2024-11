L'Hiopos Lleida es queda a un pas d'assaltar el Buesa Arena del Baskonia

Publicat per REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va estar molt a prop de donar la campanada a Vitòria i assaltar un Buesa Arena que va emmudir per moments quan Luka Bozic tenia tres tirs lliures a quatre segons del final que podien portar el partit a la pròrroga. I això després que els de Gerard Encuentra s’aixequessin d’un parcial en contra de 35-15 en el tercer quart gràcies en gran part als triples d’Edo Muric i l’enorme competitivitat que sempre destil·la el quadre lleidatà.

Però al final no hi va haver proesa. El croat va errar el primer tir lliure i el tercer, que havia de llançar a fallar per intentar capturar el rebot i tenir així l’opció de forçar el temps extra o, fins i tot, de guanyar, el va ficar, esvaint-se així tota possibilitat de victòria (100-99).

Els dos equips van començar el partit molt desencertats, sobretot en el llançament des de més enllà de la línia de 6,75, cosa que canviaria amb el pas dels minuts, i amb pèrdues no forçades que van fer que el marcador es mantingués en xifres baixes i ajustades (7-7, m.4). L’Hiopos va començar a entonar-se i abans d’arribar al final del primer període va aconseguir una renda de vuit punts (11-19, m.8) gràcies a l’encert ofensiu, amb Bropleh com a estilet amb sis punts seguits.

Howard, l’home del partit amb els seus 38 punts i vuit triples, va agafar el comandament i amb un triple i un tir lliure va reduir les diferències a quatre gols (15-19), que van quedar en només dos (19-21) després d’un triple de Sedekerskis des de mitja pista i sobre la botzina.La jugada no va fer efecte en els lleidatans, que van arrancar el segon assalt molt endollats, sobretot Hasbrouck.

El de Washington va entrar en combustió i amb dos triples va liderar un parcial de 3-15 que va donar al seu equip el màxim avantatge de tot el partit, 14 punts (22-36). Molt va tenir a veure en aquest enlairament Pierre Oriola, molt actiu durant tot el partit, anotant i donant moltes segones opcions gràcies al seu domini en el rebot ofensiu (va acabar amb 10 captures, 7 en atac).

L’Hiopos va aconseguir mantenir l’avantatge per sobre de la desena de punts durant molts minuts (35-46, m.18), amb Oriola forçant jugades de 2+1 i Bropleh assumint els tirs calents. Però una escomesa final del Baskonia, liderat com no per Howard, amb la col·laboració de Forrest (entre els dos van firmar 26 dels 28 punts del seu equip en aquest segon període), el marcador es va ajustar al màxim al descans (47-48).

En el tercer assalt els vitorians van capgirar el partit davant d’un Hiopos que es va ensorrar per moments. Va aguantar de primeres amb un parcial de 0-7 (47-55) en només 58 segons amb dos triples de Muric i Hasbrouck i un tir lliure del de Washington per la tècnica assenyalada sobre Moneke per protestar al final del segon quart. Pablo Laso va haver de parar el partit immediatament (47-55) i a partir d’allà el duel es va tenyir de blaugrana.

Howard va tornar a prendre el comandament de les operacions en atac i va desarborar la defensa lleidatana, que no trobava com parar la sagnia anotadora del base de Nova Jersey. Fins a quatre triples va anotar en aquest quart l’estrella del Baskonia davant del deliri de la seua afició, que després de molts minuts veia com l’equip tornava a dominar el marcador (67-66, m.26).

El parcial es va fer encara més gran i va acabar sent de 35-15, amb triple final de Howard sobre la botzina que situava el seu equip 12 punts amunt (82-70). El partit tenia aparences de trencar-se, més encara perquè el desavantatge va créixer fins a una màxima de 16 (89-73) que va obligar Encuentra a demanar temps mort. Malgrat que Hasbrouck va perdre la pilota tot just reprendre’s el joc, l’Hiopos no es va rendir i a poc a poc va retallar diferències.

Van aparèixer la intensitat de Villar, els punts de Paulí i Bozic i, sobretot, els triples de Muric (7 d’11 ahir), per situar el 98-97 a 25 segons del final. Howard va firmar el 100-97 i faltant només 4 segons, Bozic va treure tres tirs lliures que haurien forçat la pròrroga, però el croat no va estar prou astut.