El Cros Ciutat de Tàrrega arriba a l'edició 31

Aquest diumenge es disputa el tradicional Cros Ciutat de Tàrrega, que arriba a la trenta-unena edició i que tindrà el centre neuràlgic al Càmping Municipal, Espai Felip Robinat. La competició, organitzada per la regidoria d’Esports, forma part del circuit escolar de cros de l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL) i inclou dotze curses per a totes les edats, des dels més petits fins als veterans. “La prova s’ha consolidat com un esdeveniment esportiu essencial al calendari local, fomentant la pràctica de l’atletisme i els hàbits saludables en la població”, va assenyalar ahir l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, en la presentació del cros.

El recinte, que compta amb camins de terra, acollirà fins a vuit circuits amb distàncies d’entre 500 i 7.200 metres, a més d’altres d’entre 40 a 80 metres per als més petits. A partir de les 10.30 hores s’anirà donant sortida a les carreres en què competiran fins a dinou categories: veterans, open, juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí, tant masculins com femenins, a més de minis, P5, P4 i P3.