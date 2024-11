Villar i Paulí reconeixen que la trucada de Scariolo suposa una “dosi de confiança”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Villar i Oriol Paulí es van mostrar ahir molt contents i il·lusionats amb la trucada de Sergio Scariolo per participar la setmana que ve en una nova Finestra FIBA classificatòria per a l’Eurobàsquet 2025. Els dos han estat inclosos a la llista definitiva de 16 jugadors que afrontaran el doble duel davant d’Eslovàquia i reconeixen que “és un premi al treball ben fet” a l’Hiopos Lleida.

Villar, que debuta en una convocatòria amb la selecció absoluta, no va ocultar les ganes que té d’estar sota les ordres de Scariolo. “La veritat és que tinc moltes ganes de conèixer la família, i intentar jugar i entrenar bé”, va dir el barceloní, que l’estiu passat ja va estar entrenant amb l’absoluta abans d’afrontar l’Europeu U20. “Llavors va ser una mica més per ajudar el primer equip, entrenàvem dos dies, però aquesta sí que és una oportunitat per estar amb ells i ajudar en el que faci falta”, va dir Villar, que veu en aquesta convocatòria una gran oportunitat. “Sens dubte la selecció està fent un canvi generacional. Hi ha molts jugadors nous i és una oportunitat per als joves de fer un pas endavant i intentar reconstruir la família”, va assenyalar.

Oriol Paulí, per la seua part, torna a la selecció absoluta tres anys després la seua última convocatòria, que va ser el 2021 per prendre part en dos partits classificatoris per al Mundial del 2023. “Estic content de tornar a la selecció. És un premi al treball ben fet”, va dir l’aler gironí, que se’n va alegrar més pel seu company Villar. “Estic gairebé més content pel Rafa que per mi, perquè és la seua primera vegada i sé el que se sent, perquè també he estat en la seua situació, així que molt content i molt merescut, perquè els partits que està fent i les victòries que ens ha donat li han portat a aquest premi”, va assenyalar.

Paulí, que ha participat en deu partits amb la selecció absoluta des que va debutar el 2017, assegura que la trucada de Scariolo “és una dosi de confiança. Se’ns ha donat aquest premi, ara a gaudir-lo i a guanyar els dos partits que són molt important per a la classificació per a l’Eurobàsquet”.

Per la seua part, ahir va arribar la confirmació que Bozic és a la llista definitiva de Croàcia, igual que Madsen a la de Finlàndia, i només falta que Eslovènia oficialitzi la convocatòria d’Edo Muric.

Fridriksson lidera el triomf del Maroussi grec a la EuroCup

Elvar Fridriksson, el jugador amb qui negocia fa dies l’Hiopos Lleida per cobrir la vacant deixada per Dee Bost, com va avançar SEGRE, va ser ahir un dels protagonistes en la victòria del Maroussi sobre l’Spirou Charleroi belga (87-70), que li permet acabar la lligueta del grup G com a segon i passar a la següent fase de la EuroCup. El base islandès va jugar 26 minuts, el tercer que més va estar en pista, en els quals va anotar 13 punts, amb un 6 de 6 en tirs lliures, 2 de 3 en triples i 3 de 5 en tirs de dos, i va repartir 6 assistències per a una valoració de 17 punts, la segona millor de l’equip. Els propers dies seran claus per veure si l’Hiopos és capaç d’arribar a un acord amb el Maroussi.D’altra banda, el Barça va vèncer (79-87) el Partizan a Belgrad per defensar el seu liderat a l’Eurolliga. Punter, que va ser homenatjat, va ser el millor al costat de Parker i Metu.