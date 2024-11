Marc Garcia: "No és tan fàcil mantenir el nivell d'activació i d'il·lusió"

El Lleida CF afronta el diumenge (17.00) un repte complicat, a casa d'un Terrassa que estrena entrenador i contra qui voldrà allargar la seva bona ratxa, que ja arriba a les quatre victòries consecutives en Lliga. La bona dinàmica ha fet que el conjunt blau sigui el nou líder del grup i també "ajuda molt a la confiança de l'equip", ha expressat l'entrenador blau, Marc Garcia.

Tanmateix, el tècnic ha reconegut en roda de premsa que "és complicat seguir guanyant, perquè no és tan fàcil mantenir el nivell d'activació i d'il·lusió". "Aquests tipus de dinàmiques tenen la seva part negativa, que és molt petita, però poden fer que hi hagi un cert grau de relaxació", ha explicat.

A més, també ha deixat clar que "no m'agrada jugar contra un entrenador nou", després que el Terrassa hagi incorporat aquesta mateixa setmana a Víctor Bravo com a nou tècnic, en substitució de Chus Trujillo, destituït la setmana passada. Marc Garcia ha apuntat que "coneixem a l'entrenador de la seva etapa al Teruel i ho hem agafat com a referència, però tampoc podem tenir la certesa que els comportaments siguin els mateixos".

"És complicat visitar a un rival que té un entrenador nou, perquè es renoven les il·lusions, els jugadors tenen ganes de mostrar-se i a més el Terrassa té un tros de plantilla, feta per fer play-off. Serà un context complicat", ha afegit l'entrenador d'Alzira. Per totes aquestes qüestions, ha puntualitzat que "ha estat una setmana de centrar-nos en nosaltres, de progressar a nivell de joc".

De cara al partit, el tècnic ha confirmat que no podrà comptar ni amb Campins ni amb Mario Domingo, tal com s'esperava i també ha anunciat que Diego Iglesias tornarà "segur" a la convocatòria, mentre que Juanan serà dubte fins a última hora.