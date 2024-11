El lleidatà Víctor Palomar, campió en dobles al Catalonia Open

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tenista lleidatà Víctor Palomar, del CT Lleida, es va proclamar ahir campió en la modalitat de dobles del Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable per al circuit Europe Junior Tour, que acaba avui a les instal·lacions del Club Tennis Urgell. Palomar, formant parella amb el saragossà Yago Castellanos, que partien com a cinquens favorits, es van emportar el títol al superar a la final Sergio Paulo Bastos-Sousa i Gonçalo Pereira, setens caps de sèrie, per 6-4 i 6-2. La parella Palomar-Castellanos es va mostrar molt sòlida, aconseguint una victòria convincent i havien arribat a la final després de superar en semifinals el romanès Paul Ghimbasan i l’espanyol Marc Schulz i, a quarts, els principals favorits al títol, els romanesos Darius Dorin i Serban Rus Apan.

A la final de dobles femení la victòria va ser per a la parella formada per Maria Parés i Olivia Poinsot, que van superar amb claredat Martina Calvo i la txeca Lucie Vavrova per 6-1 i 6-4. Precisament, Parés i Poinsot disputaran avui la final individual, després d’eliminar ahir la portuguesa Aléxia Bastos-Sousa i la bielorussa Aliaksandra Tryhubkina, segona i primera favorita, respectivament. La final masculina la jugaran Aleix Escofet i Yago Castellanos. Les dos començaran les 11.00 hores.