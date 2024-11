Busquen donar la campanada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida busca donar avui (12.30/Lleida En Joc) la campanada que va vorejar diumenge passat a la pista del Baskonia (100-99) en la visita a un Reial Madrid que ha començat la temporada amb dubtes i lesions que han llastat el seu rendiment. De fet, el conjunt blanc arriba ferit al xoc, després de perdre la imbatibilitat a casa aquesta temporada dijous, en un atziac duel davant de l’Anadolu Efes (64-74) en el qual el conjunt de Chus Mateo va firmar una molt mala primera meitat que el va condemnar.

El conjunt lleidatà afronta el duel a Madrid amb la relativa tranquil·litat de saber que se n’anirà a l’aturada de seleccions de la setmana que ve fora de la zona de descens, després de les derrotes d’ahir del Leyma Corunya, en el duel directe davant de Covirán Granada (80-77), i del Breogán, davant l’UCAM Múrcia (79-63). Ara, tots dos equips gallecs es troben a la zona de descens, empatats a dos victòries amb el mateix Granada i el Girona, que visita avui (13.00 hores) el Gran Canària.

Després de les derrotes de Breogán i Corunya, l’Hiopos Lleida s’assegura anar-se’n a l’aturada fora del descens

L’Hiopos Lleida treu un triomf (3-4) a aquest grup de quatre equips i sortirà avui al WiZink Center convençut que pot aconseguir la quarta victòria de la temporada, segons va deixar clar Gerard Encuentra en la roda de premsa prèvia al partit. El tècnic dels lleidatans va deixar clar que “no tenim por de cap rival”, però va assumir que “haurem d’estar a un gran nivell durant tot el partit, perquè aquests equips si veuen que estàs malament, ensumen la sang i t’aixafen”, rememorant els mals minuts del segon i el tercer quart a Vitòria que van complicar les opcions dels lleidatans.

El Reial Madrid no podrà comptar amb Usman Garuba ni amb Dzanan Musa, que són baixa per lesió, mentre que Andrés Feliz serà dubte, després de reaparèixer uns instants dijous a l’Eurolliga. Malgrat que el balanç del Madrid en la competició europea és negatiu (4-6), en Lliga suma cinc voctòries i només dos derrotes, totes fora de casa, en els seus dos primers partits com a visitant de la competició. Ara, suma quatre victòries consecutives i l’Hiopos Lleida intentarà impedir la cinquena davant de, en paraules de Gerard Encuentra, “un dels equips top d’Europa. De fet, el tècnic va exemplificar la diferència entre tots dos clubs dient que “un jugador seu pot cobrar tot el nostre pressupost”.

L’entrenador lleidatà segueix a l’espera que el club incorpori el base que necessita l’equip arran de la sortida de Dee Bost, després que les negociacions amb el Maroussi grec per firmar l’islandès Fridriksson s’encallessin durant la setmana. A més, Johnny Hamilton tampoc no està a punt per debutar i reforçar la posició de pivot, per la qual cosa Encuentra compta amb els 11 jugadors del primer equip disponibles.

Retorn a la ciutat on es va aconseguir l’ascens a l’ACB

A més de visitar un dels equips amb més renom de la competició, la visita d’avui a Madrid suposarà la tornada de l’Hiopos Lleida a la ciutat en la qual va aconseguir l’ascens a la màxima categoria fa poc més de cinc mesos. A la Final Four al Madrid Arena, el conjunt lleidatà va vèncer al San Pablo Burgos a les semifinals (77-80) i va pujar per la porta gran, després d’una imponent victòria a la final contra l’Estudiantes (70-85), l’equip amfitrió de la Final Four.

El Tenerife venç el Manresa (94-86) i assalta el liderat

El La Laguna Tenerife va batre ahir el Baxi Manresa (94-86) i és el nou líder provisional de la Lliga, amb el mateix balanç (6-1) que Unicaja, que visita avui (17.00) el MoraBank Andorra amb la possibilitat de recuperar la primera plaça. Tanmateix, Tenerife i Unicaja tenen ara els mateixos partits, perquè el conjunt canari ha de recuperar el partit que havia d’enfrontar-lo al València i que es va suspendre per la dana. Precisament, l’equip valencià visita avui el Barça (18.30 hores).