El Cadí s'examina davant del València, vigent campió

El Cadí la Seu, després d’encaixar dijous passat la tercera derrota de la temporada a la pista del Gran Canària (69-63), tornarà a jugar avui (19.00), al Palau d’Esports, on rebrà el líder i vigent campió de la Lliga Femenina, el València Bàsquet.

Les d’Isaac Fernández, amb un balanç de tres victòries i tres derrotes, posaran a prova la seua fortalesa a casa, després que només hagin cedit al Palau d’Esports davant de l’altre invicte, el Girona, i va ser de forma molt ajustada (77-80). Per això el tècnic del Cadí va manifestar ahir en la prèvia del partit que “estem seguint el mateix discurs del primer dia. A casa hem d’intentar ser tan competitives com sigui possible els màxims minuts possibles. Això amb segons quins rivals ens permetrà ser molt temps competitives i amb d’altres arribarà un moment en què no pots més i el València pot ser un d’aquests casos, que es posi en mode rodet i que hi hagi un moment en què no puguem més”, va assenyalar Isaac Fernández.

Les urgellenques estan en bon moment, malgrat que dijous van veure truncada la ratxa de tres victòries

Sobre el fet de jugar dos partits en quatre dies, va dir: “També és doble jornada per al València i després té Eurolliga, i a més vindre aquí a la Seu sempre és una pista complicada. Per a nosaltres, jugar contra un rival així sempre motiva perquè saps que en qualsevol moment que no estiguis concentrat elles et passaran per sobre perquè són un tros d’equip. Ho van guanyar tot la temporada passada i porten el mateix camí. Així que crec que, a més de la càrrega física, és un dia en què el cap jugarà un paper important”, va assegurar.

El València Bàsquet tindrà les baixes de Cristina Ouviña i Raquel Carrera. Aquesta última continua amb el procés de recuperació de la ruptura de lligament encreuat anterior que va patir al març. Bernadett Hatar serà dubte perquè pateix un procés gastrointestinal. Kayla Alexander, que va arribar divendres a València, va superar la revisió mèdica i demà s’unirà a l’equip.