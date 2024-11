Emma Carrasco suma el seu sisè or, amb rècord del campionat inclòs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va continuar ahir amb la seua espectacular actuació en el Campionat d’Espanya absolut d’Hivern, que es disputa a Madrid, a l’aconseguir el sisè or en la competició.

Emma Carrasco va imposar la seua llei en els 100 estils. Amb un temps de 1:00.11, va batre el rècord del campionat que Lidón Muñoz tenia en 1:00.33 des del 2021 i va entreveure el seu propi rècord d’Espanya, ja que la lleidatana ja va nadar en 59.26 l’any passat. Ahir va vèncer en una intensa lluita amb la portuguesa Mariana Pacheco, segona amb 1:00.47, i Maria Romanjuk tercera (1:01.37). África Zamorano va ser cinquena amb 1:02.18. Carrasco, ja superior en les primeres postes, va sentenciar la victòria en braça, malgrat que Pacheco la va obligar a no descuidar-se. Tanmateix, Emma no va poder obtenir la mínima mundialista de 59.65 segons. Mireia Belmonte, per la seua part, va ser segona de la final B i desena del total amb 1:02.93.

Va ser setzè en els 1.500 lliures i va aconseguir batre dos plusmarques absolutes del club Inef

Per la seua part, el seu germà Jordi Carrasco (Inef Lleida) va nadar la prova dels 1.500 lliures amb una bona actuació. El lleidatà va parar el crono amb un temps de 15:57.78 (MMP) i passant pel parcial de 800 metres amb 8:26.47 (MMP), classificant-se al lloc setzè absolut.

D’aquesta manera, Jordi Carrasco va aconseguir batre dos rècords absoluts del club en piscina de 25 metres amb aquests dos temps marcats en els 1.500 lliures i en el parcial de 800 metres.

També va competir ahir Cristina García Kirichenko (CN Sabadell) en 200 esquena acabant tretzena (2:15.68). Noa Priego (CN Tàrrega) va ser dissetena en 200 braça, quedant a 3 dècimes de la final B. I en 100 braça va quedar catorzena a la final B.