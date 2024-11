Empat a res al Recasens entre l’AEM i Osasuna (0-0)

Partit passat per boira al Recasens, no només pel fenomen climatològic propi de la nostra ciutat, sinó també per la manca d’efectivitat del joc ofensiu per part d’amdós equips. Tot i això, les defenses s’han sabut imposar a les característiques que ha presentat l’encontre.