El Balaguer segueix en ratxa

El Balaguer es va imposar per la mínima l’Artesa de Segre (2-1) en el derbi comarcal de la Noguera, en un partit vistós i amb un primer temps molt igualat però amb domini dels locals al centre del camp.

El Balaguer, més actiu i amb més iniciativa, es va avançar al marcador en el minut 30 amb un gol de Solanes (1-0). Poc va durar l’alegria pel gol i en el minut 36, tot just sis minuts després, va ser Juan Sanz el que va marcar per a l’Artesa de Segre, empatant després d’un error defensiu que va sorprendre Alfred i que res no va poder fer per evitar el gol visitant (1-1). Amb l’empat es va arribar al descans sense més ocasions per a cap dels dos equips.

Ja a la segona, el Balaguer va augmentar la intensitat en el joc i va pressionar més amunt, amb la qual cosa el seu domini es va fer més evident. Aleix León, sens dubte el millor jugador del partit, va estavellar dos rematades als pals de la porteria de Marbà i va portar de corcoll tota la defensa visitant, que va haver de treballar en defensa i aplicar-se a fons per no rebre una derrota més contundent. En el minut 66 va arribar el segon del Balaguer en un xut creuat de Solanes, que d’aquesta manera marcava el seu segon gol de la tarda i feia justícia al domini dels de Josete a la segona part. El Balaguer va tenir ocasions per ampliar el marcador però els davanters no van estar encertats en els metres finals. Per la seua part, l’Artesa ho va intentar amb més intensitat en els darrers minuts del partit, però el Balaguer, molt segur darrere, ja no va passar conflictes per endur-se els tres punts en joc. El Balaguer jugarà la setmana vinent a les Borges, mentre que l’Artesa de Segre rebrà la Guineueta.

Josete: “La qualitat extraordinària d’Aleix León ens ajuda molt”

Una vegada acabat el partit, l’entrenador del Balaguer, Josete, es va mostrar molt satisfet amb la victòria de l’equip, i va voler destacar Aleix León, de 18 anys i del qual va dir que “és un noi que ha agafat el pols de la categoria d’una manera perfecta”. Amb referència al jove jugador, va afegir: “Està competint de meravella, té una qualitat extraordinària i amb la seua vitalitat, velocitat i desbordament en l’un contra un ens està ajudant moltíssim”.Per la seua part, Pau Prior, entrenador de l’Artesa de Segre, va acceptar la derrota, però es va mostrar content amb el treball del seu equip i va dir que “sabíem que ens enfrontàvem al millor atac de la categoria. Ells han començat millor, han fet un bon treball i ens ha costat una mica arribar al seu camp”.