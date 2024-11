L'Organyà perd i baixa a l'última posició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organyà va perdre per la mínima contra el Vilanova de l’Aguda i continua sense guanyar un partit aquesta temporada (0-1). En la primera part els dos equips no van disposar d’ocasions clares de gol. Després del descans, el Vilanova va aconseguir el control del joc i va començar a aproximar-se amb més claredat a l’àrea rival. Finalment, al minut 88, Cissé va aprofitar una pilota pentinada per plantar-se sol contra el porter i marcar el gol de la victòria per al conjunt visitant (0-1). Amb aquest resultat, l’Organyà baixa fins a l’última plaça i el Vilanova de l’Aguda puja fins a la novena, després d’aconseguir tallar una mala ratxa de quatre derrotes consecutives.