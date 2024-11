El Mollerussa, eliminat als penals després de plantar cara al Terrassa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El CFJ Mollerussa va caure eliminat ahir de la sisena ronda de la Copa Catalunya en la tanda de penals, després d’un partit que va concloure amb empat (1-1) al final del temps reglamentari i en el qual els del Pla d’Urgell van plantar cara al Terrassa.

Va ser un matx en moltes fases molt equilibrat, malgrat que els egarencs són d’una superior categoria, ja que juguen al grup de Segona RFEF del Lleida. El Mollerussa, de Tercera RFEF, va tenir opcions i a punt va estar de sorprendre i classificar-se per a la setena ronda.

El xoc va començar amb el Terrassa intentant imposar el seu joc, però l’ocasió més clara va arribar al final de la primera part quan el local Jordi Puig, després d’una gran acció individual, va disparar a la meta defensada per Biarge i aquest va respondre amb una bona intervenció. Va replicar un minut després el Terrassa i Marc Arnau va aturar en dos temps. Abans del descans, Delgado també va disposar d’una bona ocasió per avançar el Mollerussa. A la segona part, l’equip de Moha va estar a punt de marcar en un córner llançat per Putxi que gairebé acaba en gol olímpic.

Però va ser el Terrassa que es va avançar en el marcador a l’aprofitar l’argentí Lautaro Montani un rebot de la defensa local en el minut 60. Dos minuts després, Carlos Martínez va estavellar la pilota al cos del porter, però en el 86 era Jofre Graells, de xilena, qui forçava els penals.