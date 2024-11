Tres punts molt soferts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patí Vila-sana va sumar ahir tres punts molt importants per seguir dalt de l’OK Lliga al vèncer el Bigues i Riells per la mínima, 0-1, un marcador totalment enganyós i que no reflecteix l’enorme superioritat de les de Lluís Rodero. Les lleidatanes, que continuen compartint el liderat amb el Gijón, que ahir també va guanyar el seu matx, van desaprofitar fins a dos penals i van enviar tres boles al pal. El conjunt del Pla va posar setge a la porteria rival ja des del servei de centre, una pressió que va donar fruits als dos minuts quan un contraatac comandat per Gime Gómez el culminava Ana Horche, amb una mica de fortuna, per fer pujar el primer gol al marcador. Semblava que el xoc seria un passeig militar per a les lleidatanes, que ho va poder ser per les ocasions que van tenir, però no ho va ser en part per la gran actuació de les dos porteres del Bigues i Riells. Gabi Martín, que va sortir de titular sota els pals, va treure poc després amb el casc una rematada a boca de canó de la mateixa Horche.

El conjunt barceloní intentava sortir al contraatac quan podia i Serra, en dos accions gairebé seguides, va posar a prova Anna Salvat, que va salvar dos mà a mà. El Vila-sana podria haver incrementat el compte als 11 minuts gràcies a un penal assenyalat sobre la portera del Bigues, que va fer caure dins de l’àrea Dai Silva, però la sort tampoc va estar de part seua, ja que Victòria Porta el va executar i la bola la va repel·lir el pal. Les lleidatanes van continuar dominant i dos minuts després van tenir la segona pena màxima en una jugada calcada a l’anterior. Un malentès entre Martín i Borràs va obligar la portera a fer caure Felamini quan recollia la bola morta a l’àrea. La mateixa argentina es va encarregar de llançar el penal però el seu tret el va repel·lir Saldaña, que havia sortit per l’exclusió de Martín. En plena superioritat numèrica, Felamini va tenir una altra ocasió molt clara, però la rematada va sortir alta, i faltant tres minuts per al descans Victòria ho va provar des de lluny però va tornar a topar amb el pal.

En la tornada dels vestidors, el partit es va igualar i els dos equips es van abocar en atac, però sense encert. A poc a poc el Vila-sana va tornar a prendre el comandament i va gaudir de clares ocasions per sentenciar, però Martín es va fer enorme. Va aturar un tret de Victòria amb el casc, dos rematades gairebé seguides a Felamini i un mà a mà a la golejadora lleidatana, al marge d’una altra bola que es va estavellar al pal, aquest cop de Luchi Agudo. L’equip de Rodero va saber patir, va ser sòlid en defensa i va acabar sumant tres punts molt merescuts que el mantenen una jornada més com a líder, esperant ara el duel de dissabte a casa davant del Fraga, que ahir es va deixar tres punts més al perdre al seu feu contra el Palau de Plegamans.

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, va donar molta importància als tres punts sumats ahir, no només perquè li permeten mantenir el liderat de l’OK Lliga, sinó al fer-ho en una pista complicada i on sempre li costa guanyar els partits. “És una victòria megaimportant. Sabíem que era una pista molt complicada, freda, molt relliscosa i on sempre ens ha costat guanyar. Estic molt content amb el treball que ha fet l’equip”, va assenyalar el tècnic lleidatà, que va afegir: “Ens hem posat davant al principi i crec que hem tingut bastantes ocasions per sentenciar, però ens ha faltat definició.”

Rodero va lloar el treball enrere que van fer les seues jugadores, sobretot en el tram final. “Destacaria els últims quinze minuts, en els quals s’ha vist la serietat i el compromís de l’equip en defensa, i creant moltes ocasions. Hem merescut la victòria i hem sabut ser un equip en moments en què no ens sortien les coses en atac”, va indicar.

Per al tècnic de l’equip del Pla, “ha estat un partit per acabar 0-4 o 1-5, però en aquests partits en els quals no aconseguim finalitzar les jugades, em quedo amb el saber estar de l’equip, sense donar gaires opcions al rival, jugant amb tranquil·litat, amb pista oberta, amb seguretat a la porteria com en altres dies”, va concloure.