Sud-amèrica domina els quarts a Balaguer

El pavelló 1 d’Octubre de Balaguer va acollir ahir els quarts de final del Campionat del Món de futsal de categoria sub-20. La selecció catalana va caure davant de Paraguai per 4-2 davant d’unes grades plenes amb 1.200 espectadors. Per la seua part, en un altre matx de l’eliminatòria de quarts, Uruguai va vèncer per 5-2 Itàlia. Paraguai i Uruguai s’enfrontaran avui en la primera semifinal buscant un lloc per la final que es disputarà demà diumenge a partir de les 19.00 hores.

Un altre enfrontament de quarts en el qual no es va registrar cap sorpresa va ser el de Brasil, que va golejar Austràlia, vencent per 6-0, mentre que Colòmbia també es va exhibir en el seu partit davant de Mèxic vencent pel mateix resultat de 6-0.

Brasil i Colòmbia disputaran la segona semifinal avui, per la qual cosa els quatre semifinalistes són combinats de països sud-americans.

Avui dissabte també es disputaran els partits pels llocs del cinquè al vuitè.

Pel que respecta a l’enfrontament pel novè i desè llocs, França es va imposar ahir per 6-5 a Mònaco.