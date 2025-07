Un espectacular incendi crema part d’una nau de Rodi al polígon El Segre

Un espectacular incendi va calcinar ahir a la matinada una nau industrial del Grup Rodi al polígon industrial El Segre, que es va saldar amb vuit vehicles calcinats i el col·lapse de la coberta i una de les façanes de la instal·lació. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l’incendi es va declarar poc després de les dos de la matinada en una nau situada al carrer Llorenç Agustí Claveria, al costat de la Ciutat del Transport, en una nau en la qual hi havia emmagatzemats pneumàtics i vehicles. Els serveis d’emergència van assenyalar que el foc es va originar en una furgoneta i que es va propagar ràpidament per la instal·lació, calcinant desenes de pneumàtics, sis turismes i un camió grua, a banda de la furgoneta en la qual es va originar l’incendi.

El foc va provocar una densa columna de fum que es va divisar des de diversos punts de la ciutat i els Bombers no van informar que hi hagués ferits ni per foc ni per inhalació de fum. Així mateix, el fet que la nau estigués compartimentada va ajudar a delimitar els danys. Tanmateix, això no va evitar que es col·lapsessin part del sostre i una façana de la nau industrial.

A pesar que les flames es van apagar durant la matinada, la combustió dels pneumàtics i d’altres aparells que hi havia a la nau va provocar que l’incendi no es donés per extingit fins poc després de les cinc de la tarda després de més de quinze hores cremant. Prova d’això és que al migdia encara hi havia quinze unitats dels Bombers i, després d’extingir el foc, van revisar les instal·lacions afectades i van remullar els punts calents. Tant els Mossos d’Esquadra com els Bombers de la Generalitat han obert una investigació per aclarir les causes del succés i el portarà el jutjat d’instrucció número 3 de Lleida. Per la seua part, Rodi no va fer cap valoració del sinistre i els danys que va causar.

Els pneumàtics, com el carbó

La potència calorífica dels pneumàtics és comparable a la del carbó, la qual cosa va provocar que el foc es propagués ràpidament per la nau industrial. La seua temperatura d’ignició és de 315 graus, només 45 menys que el paper, i es fon a partir dels 530 graus. A més, al cremar desprenen un dens fum negre amb grans quantitats de sutge.