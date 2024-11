Verstappen es proclama tetracampió del món de Fórmula U a Las Vegas

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) es va proclamar aquest diumenge tetracampió del món de Fórmula U al GP de Las Vegas, una cursa que va acabar cinquè i en la que el britànic George Russell (Mercedes) va aconseguir la tercera victòria de la seua carrera, en acabar per davant del seu company Lewis Hamilton i l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari), tercer.

Als seus 27 anys, Verstappen va aconseguir aquest diumenge el seu quart Mundial consecutiu després de mostrar, una vegada més, que sense el millor cotxe també sap competir, després d’una carrera en la qual es va distanciar del britànic Lando Norris (McLaren) a l’inici de la cursa, encara que res no va poder fer davant del ritme d’Hamilton i el de Sainz, que va firmar un nou i meritori podi.

Max havia d’igualar o fins i tot perdre només dos punts respecte al britànic Lando Norris (McLaren) per acabar com a campió del món en la cursa a la meca del joc i l’excés, i encara que per moments va arribar a ser segon, va acabar conformant-se amb la cinquena posició per segellar, tot i així, un nou campionat més, el quart seguit.

Per la seua part, l’espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar onzè, una posició per darrere del mexicà 'Checo' Pérez (Red Bull), qui va ser dècim, mentre que l’argentí Franco Colapinto (Williams), que va sortir des del 'pit lane' després de l’accident d’aquest dissabte, va ser desè quart.