“Avui és un dia per fer autocrítica”

El tècnic blau, Marc Garcia, va destacar que “no hem fet una bona primera part, avui és dia per fer autocrítica perquè no hem sabut trencar el seu sistema defensiu, que era molt poblat”. El tècnic va continuar comentant el matx i va afegir que “en la segona part hem estat millor, però la veritat és que també hauríem pogut perdre el partit”.

L’alzirenc va apuntar que “la defensa no ha estat del tot bé, he posat enrere jugadors de perfil ofensiu perquè intuïa que no pararíem d’atacar”. I va afegir que “l’escenari no ha estat com suposava i aquest perfil de jugadors (Estacio i Cortijo) pateixen més en defensa, però insisteixo que el primer que m’he equivocat he estat jo”.

“El canvi d’Unai per Diego ha estat per motius físics, ell ha dit que ha parat abans de trencar-se”

Tot i així, l’entrenador blau va fer una crida a la calma: “La veritat és que portem sis jornades seguides sense perdre, amb quatre victòries i dos empats. Cal donar valor a estar tantes jornades sense perdre en aquest grup perquè a més, per a mi, és el grup més difícil de tota la categoria i ja hem vist que qualsevol rival et pot plantar cara per molt fàcil que sembli la victòria abans d’un partit com el d’avui”. Preguntat sobre el canvi de Diego Iglesias, va argumentar que va ser per un motiu “purament físic”.

“La meua intenció era, a la segona part, posar Unai i Diego en els extrems a cama canviada. Però la veritat és que fins i tot amb això hem patit contratemps a l’hora de plantejar el partit. Diego m’ha dit que ha volgut parar abans de trencar-se. Estarem pendents de la seua evolució però encara és aviat per fer pronòstics”, va afegir.

Per la seua part, el porter Iñaki Álvarez, va destacar que “hem d’aprendre que si ens relaxem, som molt dolents”, en la mateixa línia del que va assenyalar Fernando Cortijo, que al seu torn va declarar que “hem necessitat el gol en contra per espavilar-nos i començar a jugar millor”.