Cros Culleré amb 600 atletes

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 600 atletes van participar ahir en la 46 edició del Cros Ciutat de Mollerussa Memorial Josep Ignasi Culleré, que va tenir com a recorregut el parc de la Serra i la pista d’atletisme. L’esdeveniment també va acollir el Català de Cros Corto de la Federació Catalana d’Atletisme, l’únic federat que se celebra a la demarcació. Joan Bru Gómez, de l’Hospitalet At., i Marta Mitjans Muñoz, del CA Playas de Castellón, van aconseguir els millors temps en l’absoluta. Bru va ser primer amb 05:23, seguit de Jaouad Hssini Zaatot (Alcampo Scorpio 71) amb 05:25 i el tercer, Carles Gómez Lozano (Andorra At.) amb 05:31. Mitjans va ser la més ràpida, guanyadora a la categoria sub-20 amb un temps de 06:24. Segona va ser Elia Saura (València Club Atletisme) amb 06:27 –i campiona a la categoria sènior– i el tercer millor temps va ser el de Noelia Medina (Ría Ferrol C. Arenal) amb un temps de 06:31.

Aquest campionat també va servir per determinar les places del relleu absolut mixt català per al Campionat d’Espanya de cros per federacions. L’esdeveniment va comptar amb la presència del secretari general d’Esports, Abel García, i de la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme, Mercè Rosich, que van participar en l’entrega de trofeus als guanyadors de la cursa juntament amb l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; el president de l’AA Xafatolls, Xavi Puigredon, i Mercè Culleré, filla de Josep Ignasi Culleré, així com altres membres de la família. Aquesta és la quarta ocasió en què el Cros Culleré, organitzat per l’ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls, és seu d’alguna de les proves del Campionat de Catalunya, entre aquestes el cros per clubs que es va portar a terme fa dos anys.